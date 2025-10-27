Kadin confía en que el comercio entre RI y Brasil se triplique, este es el motor

Jacarta – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia confirmó su optimismo de que el valor comercio Indonesia y Brasil podría aumentar hasta 3 veces en los próximos 10 años. Actualmente, se sabe que está valorado en 6 mil millones de dólares y tiene el potencial de aumentar a 18 mil millones de dólares en ese período.

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (Kadin). Anindya Bakrie expresó optimismo sobre el aumento del valor comercial porque su partido estaba fortaleciendo las relaciones de cooperación economía con ApexBrasil.

«Somos optimistas de que esta cifra puede aumentar de dos a tres veces en los próximos cinco a 10 años», dijo en un comunicado en Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Explicó que la cooperación que había sido confirmada en un memorando de entendimiento (MoU) tenía como objetivo aumentar la promoción, acelerar la inversión y el comercio entre los dos países, sin dejar de priorizar los principios de sostenibilidad, inclusión e innovación.

Además, también evaluó que Brasil e Indonesia tienen la misma visión que los países en desarrollo que tienen el potencial de convertirse en una nueva fuerza en la transición energética y el manejo del cambio climático. Brasil ha sido durante mucho tiempo pionero de la energía renovable basada en biocombustibles, especialmente el etanol, que se desarrolló hace 25 a 30 años.

Anindya Bakrie, presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia

«Así que la cuestión es cómo puede el mundo empresarial seguir garantizando que la continuidad del negocio sea buena para que Indonesia pueda alcanzar un crecimiento del 5,5 por ciento y volver a aumentar lentamente», dijo.

Dijo que Indonesia y Brasil están explorando actualmente un Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) con el bloque Mercosur, un área comercial latinoamericana similar a la ASEAN.

El Bloque Mecosure incluye países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

«Estamos buscando un acuerdo económico alternativo como CEPA, pero con Mercosur, una especie de ASEAN latinoamericana, donde Brasil es el más grande», volvió a decir. (Hormiga)