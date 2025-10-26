Kadin apoya al Ministro de Finanzas para reprimir la importación ilegal de ropa usada, Saleh Husin: El gas continúa Mas Purbaya

Jacarta – Cámara de Comercio y Industria (Kadin) Indonesia enfatizó su apoyo a la lucha contra esta práctica. importar Ropa usada ilegal. Esto puede estimular el rendimiento industrial textil y productos textiles nacionales (TPT).

?Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia para la Industria Saleh Husin dijo los pasos del Ministro Kuungan Antiguo Yudhi Sadewa es una forma de protección justa para la industria textil. Lo cual, hasta ahora, se ha visto perjudicado por la circulación generalizada de bienes usados ​​importados y baratos.

«Desde la perspectiva del mundo empresarial, el plan del gobierno para acabar con las importaciones ilegales de ropa usada es ciertamente muy bueno, especialmente para los actores de la industria textil nacional. Esta medida se considera una forma de protección justa para la industria nacional que hasta ahora ha tenido que competir con prendas de vestir usadas importadas que son baratas y no cumplen con los estándares», dijo Saleh, citado en su declaración del domingo 26 de octubre de 2025.

?Según Saleh, la práctica de importar ilegalmente ropa usada desde hace años ha hecho bajar los precios en el mercado interno y erosionado los beneficios de los productores locales. Por lo tanto, se espera que una aplicación estricta de la ley pueda crear un ecosistema empresarial que cumpla con las reglas.

?Explicó, para la industria textil formal, esta política es importante para restablecer la demanda de productos locales. Al reducir la avalancha de bienes importados de segunda mano, se espera que el mercado interno absorba nuevamente los productos manufacturados nacionales.

?También destacó los desafíos para las pequeñas empresas y los comerciantes de segunda mano que han dependido del negocio de ropa usada importada. Según él, esta política debe ir acompañada de un programa de transición realista para que no cause grandes impactos socioeconómicos.

«El mundo de las pequeñas empresas considera que la aplicación de la ley debe equilibrarse con un programa de transición realista, por ejemplo, asistencia de capital, capacitación en producción o comercialización de productos locales, así como asociaciones con productores textiles nacionales. Sin tales medidas complementarias, la política de prohibición podría llevar a la resistencia social y a la pérdida de medios de vida para miles de pequeños comerciantes», dijo.

?Añadió que, además del aspecto de aplicación de la ley, el gobierno también debe prestar atención a la competitividad de la industria textil nacional. Factores como los precios de las materias primas, la eficiencia logística, los costos de la energía y la disponibilidad de mano de obra calificada siguen siendo desafíos que deben abordarse para que las industrias locales puedan competir de manera justa en el mercado.