Kadin alienta al mundo empresarial a aprovechar la liquidez del mercado para impulsar la economía

Jacarta – Cámara de Comercio e Industria (Mujer) Indonesia alienta al mundo empresarial a maximizar liquidez mercados financieros para atraer inversión a la Patria. El objetivo de utilizar liquidez es fortalecer el poder adquisitivo de las personas y acelerar la rotación. economía.

Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia Anindya Bakrie Reveló que su partido aprecia al Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, quien ha proporcionado liquidez al sistema económico. Sin embargo, Anindya enfatizó la importancia de los esfuerzos para convertir esta liquidez en inversión real en el campo.

«El mayor desafío es cómo convertir la liquidez anterior en liquidez en el campo. Porque la circulación del dinero se produce debido al gasto y los movimientos económicos. Por lo tanto, esta conversión debe hacerse lo más rápido posible», dijo en un comunicado en Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Además, según él, además de la inversión real, se están haciendo esfuerzos para profundizar el mercado de capitales para que más empresas nacionales puedan realizar ofertas públicas (cotización) en bolsa. Se cree que este paso puede ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer el ecosistema de inversión nacional.



Ilustración del crecimiento económico

«El mercado de capitales es una forma de financiación de riesgos. Si ya existe liquidez financiera y la financiación basada en acciones también es fuerte, la economía debería poder funcionar bien», volvió a decir Anindya.

Anteriormente, el Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dijo que la colocación de 200 billones de rupias en fondos gubernamentales a los bancos miembros de Himbara cambió la visión de la situación fiscal nacional, que ahora se considera que tiene abundantes reservas de efectivo.

«De repente nuestra imagen fiscal ha cambiado, de ‘no’ tener dinero, ahora tenemos demasiado dinero», dijo Purbaya en Yakarta, el jueves (9/10).

Purbaya dijo que transferir el dinero al banco Himbara proporcionó muchos beneficios a la economía, como aumentar la liquidez, estimular el consumo y la inversión y aumentar el crédito.

Reveló que, según los informes de los bancos que reciben estos fondos, la realización de la absorción de liquidez distribuida ha alcanzado ahora los 112,4 billones de rupias o el 56 por ciento.

Los detalles son que Bank Mandiri distribuyó 40,6 billones de IDR de los 55 billones de IDR recibidos, BRI 33,9 billones de IDR del presupuesto total recibió 55 billones de IDR y BNI distribuyó 27,6 billones de IDR del total de fondos recibidos 55 billones de IDR. (Hormiga)