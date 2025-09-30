Kades Kohod fue acusado de vender tierras marinas en una tierra ficticia

Serang, Viva – Cabeza del pueblo Kohod Distrito de Pakuhaji, Regencia de Tangerang, Arsin junto con tres funcionarios de la aldea acusados ​​de abusar de la autoridad emitiendo documentos de propiedad tierra La costa real está en forma de mar, que se vendería al sector privado.

El fiscal del fiscal de Banten, Faiq Nur Fiqri Sofa, reveló que desde mediados de 2022 hasta enero de 2025 los acusados ​​cambiaron el estatus de cientos de hectáreas de aguas para ser como si fuera la tierra propiedad de los residentes.

«Arsin como jefe de Kohod Village ofrece tierra de borde Mar Hay apuestas de bambú para presenciar a Denny Prasetya Wangsya de PT Cakra Karya Semesta «, dijo Faiq en un juicio en el Tribunal de Distrito de Serang, el martes.

El abogado de Kades Kohod, Yunihar Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

La oferta fue rechazada porque la tierra ofrecida no estaba certificada. Sin embargo, el esfuerzo continuó al involucrar a un hombre de negocios, Hasbi Nurhamdi, quien prometió recompensar hasta RP500 millones si el documento para emitir el Certificado de Certificado de Propiedad (SHM) se realizó con éxito. «La condición es en forma de un certificado de tierras en nombre de la comunidad, NOP, a SPPT-PBB, como si la tierra fuera tierra», dijo Faiq.

Para cumplir con los requisitos, el acusado reunió un KTP y una tarjeta familiar local para ser un pseudo solicitante. El 20 de junio de 2022 se emitió un total de 203 SKTG con un área total de alrededor de 300 hectáreas. «La comunidad cuyos nombres figuran obtendrán una distribución del 40 por ciento, mientras que los acusados ​​junto con Hasbi Nurhamdi son del 60 por ciento», dijo.

El documento se imprimió utilizando una computadora e impresora perteneciente al secretario de la aldea Ujang Karta, luego se entregó a Hasbi para cuidar NOP y SPPT-PBB. Basado en la introducción oficial firmada por Arsin, Tangerang Regency Bapenda emitió 203 SPPT-PBB. «La publicación se lleva a cabo como si la tierra marina hubiera sido pagada por impuestos», dijo FAIQ.

Además, los acusados ​​septian Praseteto y Chandra Eka Agung Wahyudi se encargaron de documentos adicionales como PM 1, una declaración de propiedad, al certificado de tierras para acelerar la emisión de SHM. Para el proceso, Hasbi entregó RP250 millones en etapas para ambos.

Según el fiscal, los esfuerzos para cambiar el estado de la tierra permanecen hasta que ocurran las transacciones. En julio a septiembre de 2024, septian, que representaba a los residentes de Kohod, firmó el acuerdo de venta y compra con PT Cakra Karya Semesta. «En enero de 2025, el testigo Denny entregó Rp16.5 mil millones al acusado Arsin como pago», dijo Faiq.

La tierra fue transferida a Pt Intan Agugg Makmur por RP39.6 mil millones. A partir de las ventas iniciales, se distribuyeron alrededor de Rp4 mil millones a los residentes, mientras que RP12.5 mil millones fue controlado por HASBI y distribuido al acusado. «Arsin recibió alrededor de Rp. 500 millones, Ujang Karta Rp. 85 millones y Septian y Chandra Rp250 millones cada uno», dijo el fiscal.

Los acusados ​​fueron acusados ​​de violar el Artículo 12 Carta B Jo Artículo 18 Párrafo (1) Carta B de la Ley de erradicación de la corrupción enmendada por la ley número 20 de 2001 junto con el Artículo 55 Párrafo (1) del Código Penal. (Hormiga)