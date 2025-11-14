Kacey Musgraves y Carin León a dúo en los Latin Grammy 2025

Carín León y Kacey Musgraves presentó la primera presentación en vivo de su dueto en spanglish, “Lost in Translation”, en el 26º Grammy Latino el jueves por la noche.

León comenzó con una interpretación de su canción “Ahi Estabas Tu” antes de que Musgraves apareciera en el escenario B, donde León se unió a ella para interpretar “Lost in Translation”. Musgraves bailó en círculos con León mientras cambiaban entre inglés y español, dando vida a su dúo para la multitud de Las Vegas. Mira la actuación aquí.

Musgraves y León coescribieron “Lost In Translation” junto a Amy Allen y Shane McAnally, y Julian Bunetta produjo la canción con Matt Zara. Estrenaron la canción en agosto, mezclando country con ranchera en una melodía romántica.

Musgraves ha versionado canciones en español durante sus giras, incluidos éxitos de la reina del tejano, Selena Quintanilla, e incluso presentó su propia interpretación de “Gracias a la vida” de la cantante folklórica chilena Violeta Parra en su álbum, “Star-Crossed”.

En sus shows en la Ciudad de México en septiembre, se unió al Mariachi Oro de América para cantar “Tú, Solo Tú”, mostrando amor por la música y la cultura mexicana. La canción de 1949 fue escrita por Felipe Valdés Leal y ha sido grabada por artistas como Selena y Linda Ronstadt.

León fue nominado en todo Grammy latinos categorías por su disco, “Palabra De To’s (Seca)”, incluidas las codiciadas categorías como álbum del año, mejor álbum de música mexicana contemporánea y mejor canción regional (por “Si Tú Me Vieras”).

Otros Intérpretes del Latin Gloria Estefan, Rauw Alejandro, Karol G, Alejandro Sanz, Danny Lux, Ivan Cornejo, Kakalo, Santana, Maluma, Grupo Frontera, Fuerza Regida y Más.