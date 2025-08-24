Kacab Kacab Kacab resultó ser un cobrador de deudas, su esposa había recibido un misterioso dinero de IDR 8 millones

Yakarta, Viva – Casos de secuestro y asesinato Cabeza de rama El asistente de un banco en Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta, reveló cada vez más hechos sorprendentes. Los secuestradores que han sido arrestados resultaron ser conocidos como residentes recaudador de deudas.

Cuatro perpetradores con las iniciales en Hospital, Rah y RW. Tres de ellos fueron arrestados por la policía en una casa rosa alquilada en Jalan Johar Baru III, Central Yakarta. Irónicamente, a los ojos de un vecino, se sabe que son amigables a pesar de que solo han vivido allí durante dos meses.

«Sí, dijo el cobrador de deudas», dijo el jefe del RT local arrestado por el autor del nuevo Johar, Sella (43), a los periodistas, el domingo 24 de agosto de 2025.

Aún más sorprendente, la esposa de uno de los perpetradores había recibido Rp8 millones por la mañana antes de la redada. Sin embargo, el dinero fue confiscado inmediatamente por la policía.

«Temprano en la casa de la mañana, dijo que obtuvo Rp8 millones. Pero inmediatamente confiscó a la policía», dijo Sella imitando la historia de la esposa del perpetrador.

El jefe del RW local, Rizal (54), agregó que la esposa del autor no sabía la fuente del dinero. «Ya sea que lo obtenga del incidente (secuestro) o no, todavía es confuso. El punto es que su esposa no conoce la fuente de fondos. Deja que la policía sea justa», dijo Rizal.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Esto se reveló de las grabaciones de cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.