Kacab Bri Cempaka Putih fue asesinado, esta es la confesión de su secuestrador

Yakarta, Viva – Los perpetradores del secuestro de Cabeza de rama Bri Cempaka Putih, Mohamad Ilham Pradipta admitió que trajeron víctimas de Lotte al por mayor Pasar Rebo, East Yakarta.

«Solo el interrogatorio inicial, pero han admitido que están relacionados con la toma o el secuestro de víctimas de los supermercados en el rebo de Pasar», dijo el Jefe de la Dirección de Investigación Móvil de Investigación General de Investigación Criminal de la Policía de Yakarta, Comisionado de Policía Adjunto Charles Bagaisar, viernes 2225 de agosto.

Se sabe que Ilham acaba de terminar una reunión con sus colegas de su oficina allí, miércoles 20 de agosto de 2025. Aun así, la policía todavía está explorando más información de los perpetradores, incluido el asunto de quién el actor intelectual que ordenó secuestrar a Ilham.

«La víctima fue después de la reunión de la oficina, con sus amigos de su oficina», dijo.

A tener en cuenta que Mohamad Ilham Pradipta fue asesinado supuestamente delicado. Antes de ser encontrado sin vida, la víctima era sospechada secuestrado primero.

Se conocía por las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

Más tarde, los perpetradores que supuestamente lo secuestraron y lo mataron habían sido arrestados. El arresto fue realizado por la Dirección de la Dirección de Investigación Móvil de la Investigación Criminal General de la Policía Metropolitana de Yakarta junto con la Policía Metro de East Yakarta.

Los perpetradores todavía están siendo examinados intensamente en la sede de la policía regional de Metro Jaya. En total había cuatro perpetradores que habían sido arrestados. Sin embargo, otro actor todavía está en libertad. Se sospecha que los perpetradores fugitivos son ejecutores.