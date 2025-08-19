‘Kabul, entre oraciones’ adquirido por Mediawan antes del estreno de Venecia

Mediawan Los derechos han adquirido los derechos de ventas mundiales para Aminado«El documental» Kabul, entre oraciones «, antes de su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia En la sección fuera de la competencia. Variedad Debuta el primer clip de la película aquí.

El acuerdo con la productora de Amini y Jia Zhao, Silk Road Film Salon, excluye a los Países Bajos y Bélgica. La película es coproducida por Hanne Phlypo en Clin D’Oeil Films en Bélgica.

El documental se centra en Samim, de 23 años, un devoto soldado de la ideología de los talibanes que ha dado forma a su destino desde el nacimiento, que lucha entre las atractivas promesas del martirio y la mundanidad de su existencia diaria como esposo y granjero. El hermano menor de Samim, Rafi, de 14 años, idolatra a su hermano mayor mientras navega por la confusión de la adolescencia, preparándose para dejar atrás la alegría y entrar en un mundo formado por décadas de intervención militar y la radicalización resultante.

Amini dijo: «Como artista, mi principal inclinación es trascender el impulso de condenar en lugar de crear un espacio donde la observación puede profundizar más de lo que los políticos populistas dictan. Afganistán «.

Zhao dijo: «Aboozar sigue un camino de coraje solitario y emplea un enfoque poco convencional para la narración de historias, ya que busca acercarse lo más posible a un individuo con forma de guerra e ideología. Encuentro ‘Kabul, entre las oraciones para ser poéticas pero urgentes; tanto un alarma como un cigüe que desafía a los visitantes a enfrentar las líneas borrosas entre el fanático y la humanidad».

Arianna Castoldi y Kilian Kiefel de los derechos de Mediawan dijeron: «El cine de Aboozar Amini tiene una sensibilidad rara: observa en lugar de explicar, permitiéndonos entrar en la vida cotidiana de Kabul sin filtros o juicio. Su enfoque es íntimo, poético y político de inmediato, esta complejidad se pone a un profundo acorde con Estados Unidos». Aférrate a la humanidad de uno «.

Phlypo dijo que el «sutil lenguaje cinematográfico de Amini nos ha cautivado por completo». Phlypo agregó: «Es su compromiso con el individuo primero en ‘Kabul, entre las oraciones’ lo que llamó nuestra atención. En su corazón, esta es la historia de un hombre que podría ser nuestro hermano, nuestro tío, alguien que conocemos o vemos todos los días. Aboozar aporta una perspectiva íntima que se siente profundamente personal y universalmente humano, incluso ahora, mientras vive en el exilio en las nashorales».

«Kabul, entre oraciones» sigue al debut de Amini «Kabul, City in the Wind», que abrió la IDFA en 2018, y ganó el Premio Especial del Jurado del Festival para la primera aparición, así como la mejor película en la siguiente sección: Wave en CPH: DOX.