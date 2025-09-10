Kabir Bedi protagonizará el drama legal de la historia verdadera ‘USA v Raj’

Ellos veteran al actor Tumba bedi («Sandokan», «Octopussy») está listo para protagonizar el Dr. Raj Bothra en «Estados Unidos en el paraíso«, Un drama biográfico sobre el prisión de tres años y medio de un cirujano indio-estadounidense que terminó en absoluto absoluto.

La película, dirigida y filmada por Ravi K. Chandran («Bhramam») y apuntando a un lanzamiento de verano 2026, contará la historia del Dr. Raj Bothra, quien enfrentó 54 cargos federales a los 79 años antes de ser autorizado por un veredicto de jurado unánime en junio de 2022. El médico pasó más de 1,300 días incarcelados en una fianza repetida.

Emily Shah se une al elenco como Sonia Bothra, interpretando a la hija del médico que lo apoyó durante la batalla legal. El proyecto adapta el libro «USA V/S Raj», escrito por el Dr. Bothra con la coautora Jennifer Debellis y presentado en el Festival de Cine de Toronto de este año por el director de «Sholay» Ramesh Sippy y el cineasta de «Fire» Deepa Mehta.

El diseñador de sonido ganador del Oscar Resul Pookutty («Slumdog Millionaire») encabeza el equipo técnico, mientras que el guión proviene de los escritores Zill-e-Huma, Shubho Deep Pal, Hussain Dalal y Abbas Dalal.

Prashant Shah de Bollywood Hollywood Productions está produciendo a través de su asociación con Twickenham Productions de Londres. Sunny Vohra y Superna Sethi de Twickenham Studios sirven como productores ejecutivos. La filmación abarcará Twickenham Studios y ubicaciones tanto en el Reino Unido como en la India.

El Dr. Bothra, quien recibió el honor de Padma Shri de la India por sus esfuerzos humanitarios, anteriormente colaboró ​​con la Madre Teresa y asesoró al Papa Juan Pablo II sobre temas de salud global. También dirigió iniciativas médicas benéficas que proporcionan equipos a hospitales indios.

«Esto es más que un drama legal», dijo Chandran. «Es una historia humana sobre integridad, familia, emociones y el costo de la falla sistémica. Es hora de que el mundo ve lo que realmente sucedió».

La producción está actualmente en preproducción con el casting en curso.