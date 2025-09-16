K3L Focus, NHM informa mejoras operativas en 2025

Yakarta, Viva – El cumplimiento de los estándares de seguridad, la salud ocupacional y el medio ambiente es una preocupación importante en el sector minero, especialmente para garantizar que las operaciones se ejecuten de acuerdo con las regulaciones y estándares internacionales.

Leer también: Dedi Mulyadi pidió a todos los hospitales en Sukabumi que fueran auditados después de la muerte de un niño pequeño



Pt Nusa Halmahera Minerals (NHM), gerente de la mina de oro Gosowong, recientemente completado Auditoría ISO Vigilancia 14001: 2015 e ISO 45001: 2018 del 9 al 10 de septiembre de 2025.

Esta auditoría también evalúa la aplicación de los sistemas ambientales y de gestión de la salud. seguridad del trabajo en la empresa. La auditoría fue realizada por Yayuk Sri Rejeki (Auditor principal) y Susmoyo (Auditor) de la Certificación PT Tafa Indonesia (TSI) y dirigido por el Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (HSE) NHM.

Leer también: Menkum auditará LMK y LMKN Tekan Música de regalías de transparencia



La auditoría tiene como objetivo garantizar la efectividad de la implementación del sistema de gestión, incluido el cumplimiento de las políticas, los procedimientos, las regulaciones aplicables y la gestión sistemática del riesgo K3L.

Leer también: Tom Lembong visitó al Defensor del Pueblo, haga un seguimiento de los informes sobre los auditores de BPKP



Rohman Sukatma, superintendente HSE NHM, dijo que la auditoría de este año mostró algunas mejoras en comparación con el año anterior.

«La participación de todos los departamentos es una capital importante para fortalecer una cultura laboral segura, saludable y ecológica en todos los niveles de la organización», dijo Rohman, como se cita de un comunicado de prensa, el martes 16 de septiembre de 2025.

Denny Lesmana, GM Geology Resources Project & Planning NHM, agregó que la cooperación entre los departamentos se convirtió en parte del proceso de auditoría.

«Nos gustaría agradecer al Departamento de HSE y a todos los equipos que participan activamente en esta auditoría de vigilancia. Aunque la compañía todavía está en el proceso de transición operativa, profesionalismo, compromiso con K3L y una sólida cooperación que ha asegurado que la auditoría se ejecute sin problemas y produzca una evaluación satisfactoria», dijo Neganny.

NHM establece su compromiso de cumplir con las regulaciones aplicables y aplicar continuamente las prácticas K3L en las operaciones.

Para obtener información, la compañía ha estado operando bajo un contrato de trabajo con el gobierno indonesio desde 1997, con el 75% de propiedad de acciones por parte de PT INDOTAN HALMAHERA BANGKIT y el 25% por PT Aneka Tambang TBK (Antam).