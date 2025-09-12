K-pop to Gaming se convirtió en un arma secreta de Stablecoin, Indonesia fue atacada

Yakarta, Viva -El fenómeno de los juegos K-pop, K-Beauty y Web3 no es solo una tendencia cultural, sino que puede ser una entrada masiva para la adopción stablecoin En Asia, en particular Indonesia.

Reportado de cripto.news a través de IndodoxEl viernes 12 de septiembre de 2025, la cultura popular tiene el potencial de convertirse en un «caballo de Troya» que lleva a Stablecoin a la vida cotidiana de la comunidad global.

Asia se enfrenta actualmente a un aumento de intereses de Stablecoin junto con discusiones regulatorias en Corea del Sur, Japón y China.

La estabilidad, la remesa, el comercio electrónico en todos los países hace que Stablecoin sea más que solo instrumentos financieros, pero la infraestructura comercial y cultural.

Desde 1983, Hong Kong ha establecido su moneda en el dólar estadounidense (US $ PEG). Esta tradición refleja la «lógica de stablecoin» que ha sido incrustada en Asia.

Además, la presencia de SuperApp como Line, Cocoa y Wechat, los asiáticos están acostumbrados a realizar transacciones sin efectivo.

Esta infraestructura digital hace que Stablecoin sea más fácil de aceptar, porque su función es similar al sistema sin efectivo Lo familiar en esta área.

El sudeste asiático es uno de los usuarios de stablecoin más activos, especialmente a través de remites.

Lanzar datos Cade análisis Y Análisis de huella a través de Indodox Señaló que en mayo de 2025, el sudeste asiático superó oficialmente otras regiones en el número de usuarios diarios de la billetera de juegos Web3.

Los cuatro países principales son Vietnam (12.8 por ciento), Filipinas (11.4), Tailandia (7.3) e Indonesia (4.6), con un total de más de 15 millones de billeteras activas por mes.

Para los trabajadores migrantes, Stablecoin ofrece transferencias cruzadas más rápidas y baratas que los servicios de remesas convencionales.

K-pop, juegos y comercio electrónico

Corea del Sur está revisando la emisión de Stablecoin basado en WON. Curiosamente, esta discusión no solo se limita a las finanzas, sino que también se relaciona con las exportaciones culturales. K-Pop, K-Beauty, a la moda se considera que se comercializan a nivel mundial usando Stablecoin.

Los fanáticos en América Latina, por ejemplo, pueden comprar productos K-Pop o K-beauty más fácilmente a través de Stablecoin, sin obstáculos para la conversión de divisas o las limitaciones de los sistemas de pago tradicionales.

Un diseñador en Seúl, Corea del Sur, puede recibir inmediatamente el USDT, cambiarlo o gastarlo sin tener que pasar por una rayas, un banco internacional o costos de cambio de divisas.

Esto hace de Stablecoin un puente de la cultura asiática que se comercializa al mercado global.

Aunque la infraestructura y la cultura están listas, las regulaciones siguen siendo una barrera. Corea del Sur ha probado Sandbox Stablecoin, donde los turistas pueden atraer activos criptográficos a través de cajeros automáticos, pero sus ciudadanos no han recibido permiso similar.

Los observadores consideran que si el gobierno no frena demasiado las regulaciones, Asia tiene el potencial de superar la adopción occidental de Stablecoin. Por el contrario, la sobre regulación puede obstaculizar el potencial de esta economía digital de transmisión cruzada.