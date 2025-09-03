K-Pop Demon Hunters excede la temporada 1 de los juegos de calamar, por lo que la visualización más popular en Netflix

VIVA – La industria del entretenimiento coreano nuevamente hizo una nueva historia. Después Juego de calamar Tenía en todo el mundo con su extraordinaria popularidad, ahora el turno de la película original Netflix Cazadores de demonios K-pop quien logró romper el récord como el espectáculo más visto de todos los tiempos en la plataforma.

Según los datos oficiales del sitio de clasificación de Netflix, acusación, a partir del 3 de septiembre, K-pop Demon HunterS ocupó la primera posición en la lista de los 10 principales semanales. La película registra 50.2 millones de transmisiones en solo un período de 25 a 31 de agosto. Acumulativamente, el número de transmisión alcanzó números extraordinarios, que es 266 millones de veces. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Este logro crea automáticamente K-pop Demon HunterS supera las filas de otras obras populares. Anteriormente, el récord de aire más alto estaba en manos de Temporada del juego de calamares 1 Con 265.2 millones de transmisiones, seguido de la temporada 1 del miércoles con 252.1 millones. Ahora, Cazadores de demonios K-pop Oficialmente nombrada la película más vista de todos los tiempos en Netflix.

Interesante ja, a pesar de que se lanzó hace tres meses, la película todavía está en ascenso. Dentro de un período de dos semanas, su posición se disparó desde el tercer lugar hasta que finalmente dominó el primer lugar. Este hecho demuestra que el entusiasmo de la audiencia no retrocedió, en realidad aumentó con el tiempo.

No solo en la pantalla, éxito Cazadores de demonios K-pop También penetró la industria mundial de la música. El álbum Ost esta película, que contiene canciones icónicas como Dorado Y Gaseosapenetraron con éxito el mercado internacional. El OST logró ocupar la segunda posición en las principales listas de álbumes de Billboard, Billboard 200, durante cuatro semanas consecutivas.

No parar allí, soltero Dorado Incluso capaz de mantener la posición número 1 en las listas de Billboard Hot 100 durante dos semanas consecutivas. Este logro confirma que la popularidad Cazadores de demonios K-pop No solo limitado al fenómeno de la película, sino también a un fenómeno de la cultura pop global que afecta muchos aspectos del entretenimiento.

Este éxito extraordinario ciertamente no es así. Cazadores de demonios K-pop Combinando la atracción especial de K-pop con nuevas historias de acción de fantasía y diferente de las películas coreanas en general. La historia que presenta K-Pop Idol como un cazador de diablo hace que el concepto de esta película sea único y atrae la atención de los espectadores de varios círculos, tanto los fanáticos de K-Pop como los conocedores de películas de acción.

Además, una promoción masiva de Netflix también juega un papel importante en la expansión del alcance de esta película. La combinación de conceptos únicos, producción de calidad y la base de los fanáticos globales de K-pop hizo que esta película tuviera una bienvenida extraordinaria para superar las expectativas.