Juventus vs Dortmund, Noche de Determinación del Orgullo Gigante Europeo

VIVA – Campeón de la liga 2025/26 comenzó oficialmente esta semana. Uno de los partidos que llamó la mayor atención pública se presentó en el Estadio Allianz, Turín, cuando Juventus entretener Borussia DortmundWIB del miércoles por la mañana, 17 de septiembre de 2025

Esta reunión no fue solo un partido de apertura, sino también una prueba de duelo clásica de dos equipos que tuvieron una larga historia en el escenario europeo. La Juventus vino con un capital de alta confianza después de conquistar el Inter de Milán 4-3 en Serie A El fin de semana pasado.

Borussia Dortmund tampoco quiere perder. El club de la Bundesliga venció a Heidenheim 2-0 en el último partido, mientras mantiene su tendencia positiva antes de visitar Italia. La victoria hizo que el equipo de Edin Terzi fuera más seguro de enfrentar a los Bianconeri.

En la cabeza, la Juventus es superior. Desde las últimas nueve reuniones, la anciana ganó con éxito seis victorias. Sin embargo, Dortmund todavía tiene una dulce capital histórica porque ha derrocado a la Juventus en la final de la Liga de Campeones de 1997.

La Juventus tiene una gran ventaja en la jaula. Nunca han perdido en 14 partidos de apertura de la Liga de Campeones en Turín. La nota es una motivación adicional para el entrenador Massimiliano Allegri y sus tropas para asegurar los primeros tres puntos.

En términos de fuerza del equipo, la Juventus confía en la línea de ataque aguda fortalecida por Federico Chiesa y Dusan Vlahovic. Ambos parecen feroces contra Inter y se predice que serán un flagelo para la defensa de Dortmund.

En el campamento de Dortmund, los nombres de Karim Adeyemi y Niclas Füllkrug están listos para ser un pilar. Se espera que puedan aprovechar la brecha en la línea de fondo de la Juventus, que a veces todavía es frágil cuando se enfrentan a un ataque rápido.

La batalla del centro del campo también se predice que será apretada. La presencia de Adrien Rabiot en la Juventus y Emre en Dortmund determinará en gran medida la dirección del juego. Es probable que quién puede dominar la pelota por más tiempo dictará el tempo del partido.

La Juventus claramente quiere comenzar la Liga de Campeones esta temporada con la victoria, especialmente después de las últimas temporadas, no pudieron hablar mucho en Europa. Mientras Dortmund vino con la ambición de demostrar que podían competir con el gigante italiano.

Con la atmósfera caliente del estadio Allianz y la larga historia de la rivalidad de los dos clubes, este partido ciertamente se extenderá de intensidad. La Juventus es un poco más favorecida gracias al factor de jaula, pero Dortmund aún puede dar una sorpresa.

Predicción de Viva: la Juventus ganó por poco 2-1 sobre Dortmund