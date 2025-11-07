Jusuf Kalla está furioso porque se han apoderado de 16 hectáreas de tierra y sospecha que existe una mafia agraria

Jacarta – Vicepresidente décimo y duodécimo (Wapres) de la República de Indonesia, Jusuf Kalla (JK) está furioso porque se sospecha que el terreno de su propiedad en la zona GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, está siendo manipulado por la mafia. tierra De MacasarCélebes del Sur.

Lea también: Grupo viral de ladrones en Brebes golpeados por turbas



«Así que es una mentira y una invención, ese es el juego de Lippo, esa es la característica de Lippo. Así que no juegues por aquí, Makassar», dijo JK al inspeccionar directamente la ubicación del terreno, según informó ANTARA, el viernes 7 de noviembre de 2025.

JK admitió que no podía dejar de pensar que alguien diría que su tierra de 16,5 hectáreas era conocida por ser un vendedor de pescado (Manjung Ballang). Aunque es propietario de esta tierra desde hace mucho tiempo.

Lea también: Detenidos cinco ladrones más del Museo del Louvre



«Porque la persona demandada es como se llama (Manjung Ballang). Ese es un vendedor de pescado. ¿Cómo es que un vendedor de pescado posee tanta tierra?», dijo.

El fundador de PT Hadji Kalla enfatizó que se afirma que la tierra en el área de gestión de PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) fue comprada al hijo del rey de Gowa, en ese momento el estado del área todavía estaba en Gowa Regency, ahora Makassar City.

Lea también: La dirección del hotel Sultan afirma que deberían ser compensados



Cuando se le preguntó si había acusaciones de casos inventados en la disputa de tierras que involucraba a PT GTMD, PT Lippo Group y otras partes, en este caso el difunto Majjung Balla (un residente) que también reclamó la tierra, dijo, había acusaciones de astucia. mafia terrestre.

«Sí (supuesta ingeniería), porque tenemos esto. Hay un pedido, hay un certificado. Se (completó) rápidamente, así se llama». robobien. ¿No es cierto?», dijo.

JK dijo que parte de la tierra en el área en disputa fue comprada anteriormente por el difunto Hj Najamiah, pero luego fue engañado. Sin embargo, había sido propietario de la tierra durante 30 años antes de que el difunto Hj Najamiah llegara a Makassar.

«Aún no ha venido a Makassar, ya lo tenemos. Si es así, entonces toda la ciudad jugará así, robará así. Si Hadji Kalla quiere jugar, especialmente con otras personas», dijo JK.

En cuanto a las medidas legales tomadas por PT Haji Kalla, dijo, deberían haberse tomado medidas legales para obtener el estatus de propiedad de la tierra.

«Lo castigaremos, lo aplicaremos en todas partes. Dondequiera que vayamos, estamos dispuestos a luchar contra la injusticia y la mentira. Y no dejemos que los funcionarios judiciales (jueguen), sean justos, apoyen la verdad, no jueguen con ella», dijo.