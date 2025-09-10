Justo decir: ‘¡Zendere Zindabad!’







¡El único Charlie que vale la pena inhalar es el inspector Zende (Netflix)!

Con el cual quiero decir, es una película sobre el asesino en serie, Charles Sobhraj. Al igual que Main Aur Charles (2015), cuyo actor principal Randeep Hooda Me dijo que también había estado regularmente en contacto con el OG Charles, entonces. También la serie BBC, la serpiente (2021; Netflix).

Solo eso, ambos, tan elegantes y servidos al vapor, me dejó frío. El problema no es con el gángster como protagonista. El problema es con falta de empatía por el héroe.

A pesar de todo ese color/química en la pantalla, ¿qué debe sentir por un tío oscuramente peligroso, supuestamente responsable de más de 32 asesinatos sin motivos y sangrientos? Muchas de ellas, mujeres vestidas de bikini, en todos los continentes; Mientras se escapa, a través de los breakings, varias veces?

Supongo que la única forma de ver a un asesino en serie es, por ejemplo, Nawazuddin Siddiqui, como el Psycho Raman (2016) perturbado y trastornado.

Madhukar Zende, el verdadero oficial de policía en quien se basa el protagonista de la película. Archivos de foto/medio día

¿Qué pasa si mantienes ese criminal suave, Charles, por un personaje encantador, tal como es? Pero cambió el POV de la imagen al policía. ¿No funcionaría mejor para un contrapunto efectivo?

Esa es la película de Chinmay Mandlekar, con Manoj Bajpayee en y como inspector Zende; modelado en el retirado, genial, Policía de Mumbai COP, Madhukar Zende (pronunciado, jh-en-de), quien le ocurrió a Nab Charlie, dos veces, durante su carrera (1959-96).

Después de haberlo conocido, OG Zende está bendecido con un sentido del humor innato. El tono que adopta la película es bastante juguetón, a pesar del tema. «Lo que en realidad es más difícil de lograr … el humor humanes», me dice Ruchikaa Kapoor Sheikh, jefe de contenido de la película de Netflix.

El brillante Jim Sarbh interpreta a Charles, en el otro extremo. ¿El OG Charlie, de 81 años, actualmente en Francia, después de haber cumplido un término en Nepal, también lo llamó? Le pregunto a Jim.

¡No! «Tal vez no lo hace, si no es [explicitly] Llamado «, el co-actor Manoj bromea para mí. ¡El personaje de Jim en el inspector Zende se llama Carl Bhojraj!

Si no me equivoco, es mitad indio, mitad libanés, en la película, en comparación con la mitad india/sindhi, mitad vietnamita, con un padrastro francés, en la vida real.

Ese es el tipo, y es cierto, quien huyó de la cárcel de Tihar de más alta seguridad de Delhi, como si fuera claramente un paseo por el parque, con su automóvil estacionado afuera, ¡habiendo sedado a todos los reclusos y funcionarios adentro, en 1986 (cuando la película está establecida)!

El libro recientemente lanzado del policía retirado Mumbai’s Most Wanted: The Thrilling CaseFiles of a Supercop

Que también es una secuencia elaborada de la serie, Black Warrant (2025; Netflix), basada en la vida de Sunil Gupta, carcelero en Tihar durante 35 años.

Ese programa fue la primera vez que leí el libro en el que se basa, justo después. Que es una experiencia genuinamente satisfactoria, si el material fuente, como era el caso, es la no ficción.

En contra de la ficción, donde el placer inevitablemente se conflicto entre el libro y la película/serie.

Por lo tanto, repití el experimento, poniendo mis manos sobre las memorias de OG Madhukar Zende, las más buscadas de Mumbai (HarperCollins), ¡justo después de ver al inspector Zende! ¿Qué imaginé?

Que hay mucho más en la carrera de ‘Inspector Zende’ que atrapar a Charles dos veces, esos son simplemente dos capítulos en su libro. Lo cual no es ignorar el estrellato que logró como resultado.

Considere, como me dice OG Zende, el primer ministro de la India (Rajiv Gandhi) estaba en una visita de rutina a Mumbai, poco después. El inspector Zende tenía el deber de ‘BandoBast’ con la pasantía de caravana del primer ministro, que se detuvo, de repente, ¡porque Rajiv había reconocido a Zende en la calle!

Del mismo modo, recuerda, Lata mangeshkar notó que el amul acumulaba fuera de su casa, con la línea de etiqueta, «Atake Pe Zende»; Haciendo referencia a Zende a la victoria de Marathas sobre Atak, Afganistán. Ella personalmente lo felicitó en un evento familiar.

Lo que hay en el libro (pero no en la película) es cómo Zende arrestó a Charles, por primera vez. Había ayudado a reformar a una juventud adictiva de drogas, Ajay, una vez, que entró en contacto con Charles más tarde, todavía.

El tipo se sacudió del grupo de Charlie, pero terminó matando accidentalmente a una persona. Para obtener ayuda, el niño visitó Zende. Zende, usando esa inteligencia, siguió a Charles al Hotel Taj Mahal Palace …

La mayoría de las memorias policiales son de los mejores oficiales de IPS retirados que, obviamente, proporcionan una perspectiva BTS y Eagle-Eye sobre los principales archivos de casos.

Lo cual es bastante diferente de Daredevilry de un policía de ritmo, y la vista de Worm’s Oward de las pandillas callejeras, y cómo crecieron, literalmente desde cero: Dawood, Byculla Company, Pathan Gang … Zende es el único policía que ha arrestado a Haji Mastan (dos veces; eso también).

El más buscado de Mumbai es un borrador raro de la historia del crimen de primera mano. Parte de mi sorpresa es natural. OG Zende pertenece a un momento antes de mi vida adulta, y mucho menos en Bombay, cuando los juegos de palabras sobre Zende y Zindabad eran titulares recurrentes en los diarios de la ciudad.

Sin embargo, lo que emerge es un retrato de un policía de caballeros concienzudo y sin pretensiones, que creía en construir vínculos con la comunidad; Si se publica en la oscuridad Dharavi de la década de 1980, o multitudes violentas calmantes después de un partido de hockey en Cooperage Ground.

Le pregunté a OG Zende qué episodio, piensa, debe llegar a la secuela del inspector Zende. Recuerda un incidente durante los disturbios de 1992, cuando se zambulló solo, dentro de una mafia frenética/demente, que había rodeado una camioneta de policía llena para incendiarla en Suleiman Chowkie.

Él conocía a estas personas. Confiaron en él. La multitud se separó.

El inspector Zende merece una secuela/serie. Sin embargo, ya sea que esté interesado o no, ¡sería difícil igualar a Manoj en el papel!

Mayank Shekhar intenta dar sentido a la cultura de masas.

Él tuitea @Mayankw14 Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





