Justin Theroux se une a la serie Siegfried y Roy ‘Wild Things’ en Apple

Justin Theroux se ha unido al elenco del próximo Apple TV+ serie «Cosas salvajes«Que cuenta la historia de los magos icónicos Siegfried & Roy.

La serie de ocho episodios se basa en el podcast original de Apple, «Wild Things: Siegfried & Roy». Theroux aparecerá junto a Pegados previamente anunciados Jude Law y Andrew Garfield, que interpretarán a Siegfried y Roy, respectivamente. Theroux interpretará a Steve Wynn, el magnate del hotel Las Vegas que trajo a Siegfried y Roy al espejismo en el Strip.

La logline oficial para el programa establece que «cuenta la historia de relación de Wild Ride de dos de los mejores showman-magicianos de la historia que, junto con sus tigres blancos, tienen la tarea de convertir a Sin City en un estado familiar.

Theroux protagonizó previamente la serie de Apple TV+ «The Mosquito Coast», que se emitió durante dos temporadas. Sus otros créditos de televisión recientes incluyen «Running Point» en Netflix y «White House Plumbers» en HBO. Theroux es conocido por sus papeles protagonistas en espectáculos como «The Leftovers» y por películas como «Mulholland Drive», «American Psycho» y «The Girl on the Train».

Es representado por Lighthouse Management & Media, CAA y Felker Toczek.

John Hoffman desarrolló la serie para la televisión y servirá como productor ejecutivo, showrunner y director. Tanto Law como Garfield producirán productores ejecutivos además de protagonizar. Matt Shakman se adjunta a productos ejecutivos y dirige el primer episodio. Brian Grazer producirá productos ejecutivos para Imagine Entertainment, junto con los productores ejecutivos Tony Leondis y Kathy Ciric. Will Malnati, quien concibió «Wild Things: Siegfried & Roy», producirá el proyecto junto a Steven Leckart, quien escribió, narró y produjo el ejecutivo del podcast para los medios de comunicación de At Will.



