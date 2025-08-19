Justin Theroux es Robert House, Deathclaw

El primer trailer de «Polvillo radiactivo«Se ha lanzado la temporada 2, y está mostrando un primer vistazo al nuevo miembro del elenco Justin Theroux Jugando el personaje de videojuego Robert House en la ubicación favorita de los fanáticos de New Vegas. Además, hay un mortal de la muerte de la muerte que acecha la ciudad irradiada que se enfrenta cara a cara con el ghoul de Walton Goggins y Lucy de Ella Purnell.

Después de aparecer brevemente en un flashback en la temporada 1, Robert House regresa de una manera mucho más grande en la temporada 2, pero esta vez es jugado por Theroux. En el popular videojuego «Fallout: New Vegas», House es el gobernante de la ciudad, que casi fue destruido por la guerra nuclear. En la temporada 1, se revela que House se reunió con otros líderes corporativos para dejar caer una bomba nuclear intencionalmente para garantizar que las ganancias de Vault-Tec prosperen y perduren. En el juego, House usa esta información privilegiada para fortalecer a New Vegas y preservar su cuerpo en un coma para gobernar una vez que se despierta más de 100 años después.

La temporada 2 de «Fallout» se estrenará en el primer video el 17 de diciembre y lanzará un nuevo episodio semanalmente hasta el final del 4 de febrero. «La nueva temporada se retomará después del final épico de la temporada uno y llevará al público a un viaje a través del páramo del Mojave ante la ciudad post-apocalia de New Vegas», las liquidaciones de la logia.

El elenco incluye Purnell, Aaron Moten, Goggins, Kyle Maclachlan, Moisés Arias y Frances Turner. Después del final de la temporada 1, Lucy está buscando a su padre (Maclachlan), quien la traicionó, y el ghoul está buscando a su familia, quien pudo haber sobrevivido a la guerra nuclear. Su búsqueda los lleva a New Vegas, y Flashbacks con el Cooper de Goggins Howard (su identidad anterior a Ghoul) y la casa provoca la verdad detrás de quién dejó caer las bombas nucleares.

«Fallout» es producido por Kilter Films, con los productores ejecutivos Jonathan Nolan, Lisa Joy y Athena Wickham. Ginebra Robertson-Dworet y Graham Wagner sirven como productores ejecutivos, creadores y showrunners. Todd Howard, Bethesda Game Studios, Ejecutivo produce junto con James Altman para Bethesda Softworks. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks. La primera temporada está disponible actualmente para transmitir en primer video

Mira el trailer a continuación.