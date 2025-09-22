Justin Long y Kate Bosworth Horror Movie muestra un matrimonio real

En la nueva película de Colin Minihan «Coyotes«, Que debutó el sábado en Austin’s Fantástico festival, Justin largo y Kate Bosworth Juega a una pareja forzada a sobrevivir cuando su casa de Hollywood Hills está rodeada de coyotes asesinos. Es un papel cercano a su corazón, ya que los actores se han casado en la vida real desde 2023, solo con significativamente menos ataques de animales salvajes. El único problema? En la película, la relación de sus personajes es un poco difícil, mientras que Long y Bosworth están decididamente en la misma página amorosa.

«Nos divertimos mucho juntos y nos gustan tanto que caeríamos en tanta jugada en las escenas», dice Bosworth. «Pero Colin tendría que entrar y decir: ‘Chicos, nadie verá que hay un problema con estas personas’. Bromeo para decir que mi adoración por Justin eclipsó mi capacidad profesional «.

La pareja, que se conoció mientras filmaba la comedia de terror «House of Darkness» de 2021, se encontró por primera vez con «Coyotes» cuando Long recibió el guión, pero no pudo leerlo, ya que estaba ocupado dirigiendo el cortometraje «Fur Babies» para la antología espeluznante del año pasado «V/H/S/Beyond». Bosworth lo leyó en su nombre y lo alentó a considerarlo como un vehículo protagonista.

«Mis películas favoritas son las que viajan en el borde del horror y la comedia de la afeitar de la afeitar; hay una combinación de géneros», dice ella. «Este guión ciertamente se lee de esa manera. Y luego, cuando vimos el ‘What Mantenerse vivo’ de Colin, que es una película tan genial. Habiendo trabajado en esta industria durante tanto tiempo, podría decir que tenía restricciones desafiantes en ciertos lugares, y él eligió contenerlos de cierta manera. Era una pieza de carácter real, pero obviamente en un mundo de género. Solo pensé que era tan interesante, talentoso y con capacidad para el cine».

La pareja había estado buscando un proyecto para trabajar juntos, y su agente compartido sugirió que Bosworth considerara el otro papel principal. El trío terminó teniendo una visión compartida tan fuerte que continúan su asociación creativa más allá de los «coyotes». Antes del fantástico Bow Fest Bow de la película, se anunció que Bosworth y Long serían produciendo un remake del éxito de culto de Minihan en 2011 «Grave Encounters» con él, y desde hace mucho lugar protagonizar.

«Todos nos conocimos y realmente fue amor al principio entre nosotros y Colin», dice Bosworth. «Sigue siendo una historia de amor».

La pareja dice que la narración de historias de Minihan les pone una fibra sensible como actores mientras intenta caminar por la cuerda floja entre el humor y el horror en una película como «Coyotes».

«Es muy sincero», dice Long. «Esa es una de las cosas que me dio mucha confianza sobre él. Aunque hay ciertas situaciones en aumento que se encuentran estas personas, hay una naturaleza muy fundamentada en la actuación. Tiene un oído para la verdad que es muy reconfortante como actor. Se siente como una estrella del norte, cuando estoy en duda, siempre que girando».

Mientras que el atractivo obvio para la película es la acción cursi y sangrienta de Coyote, la pareja es efusiva sobre la capacidad del otro para lograr momentos más pesados ​​durante el arco de la familia.

«Soy el mayor fanático de Justin», dice Bosworth. «Estaba tan impresionado e impresionado, porque obviamente la gente lo conoce muy bien por el género de terror y por la comedia. Pero los momentos dramáticos en esta película para él son realmente tan impresionantes, y fueron algo hermoso para mí ver como un profesional como profesional».

Long se sonroja en el cumplido y lo devuelve, alabando a Bosworth de vuelta.

«Su actuación lo tiene todo», dice. «Tiene cambios en la fuerza salvaje, y tiene un verdadero corazón tierno y maternal. Es un verdadero eje que estoy emocionado de que la gente vea».

Incluso después de una breve entrevista de Zoom, está claro que incluso los coyotes asesinos no pudieron separar a esta pareja.

Mire el trailer «Coyotes» a continuación.