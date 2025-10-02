Justin Long y Kate Bosworth Horror Comedy Coyotes se venden a Signature

«Coyotes«, La comedia de terror y el thriller de supervivencia protagonizada por los socios de la vida real Justin largo («Bárbaro») y Kate Bosworth («Dogs de paja»), ha sido comprado para el Reino Unido e Irlanda por Entretenimiento de la firma.

La película, del director Colin Minihan («Encuentros de tumbas», «What What Mantens You Alive»), recientemente tuvo su estreno mundial en Fantastic Fest en Austin.

«Coyotes» sigue a una familia atrapada en su casa de Hollywood Hills que debe luchar por su supervivencia cuando se atrapa entre un incendio forestal y un paquete de coyotes salvajes. Se anuncia en la sinopsis como una «característica de criatura intensa y con un ritmo.

Junto a Long y Bosworth, también está protagonizada por Mila Harris («Mary»), Brittany Allen («The Prodigy») y Katherine McNamara («Shadowhunters»).

La característica es producida por Ford Corbett («Sam & Kate»), James Harris («Fall», «Marmalade»), Joshua Harris («Bury the Dead»), Nathan Klingher («Tierra de Bad») y está escrito por Tad Daggerhart (T «. lidiar con la firma

«Coyotes es una película que realmente ofrece, con grandes actuaciones de Justin Long, Kate Bosworth y sus coprotagonistas y bestias brillantemente realizadas», dijo la directora comercial de Signature Elizabeth Williams. «En un momento hilarante y el próximo intenso de uñas, estamos seguros de que el público del Reino Unido e irlandés tendrá dificultades para encontrar otro thriller de terror más entretenido que esto».

Hablando con VariedadBosworth reveló recientemente que leyó por primera vez el guión «Coyotes» y alentó mucho a involucrarse.

«Mis películas favoritas son aquellas que viajan en el borde del horror y la comedia de la afeitar; hay una combinación de géneros», dijo. «Este guión ciertamente se lee de esa manera. Y luego, cuando vimos el ‘What Mantenerse vivo’ de Colin, que es una película tan genial. Habiendo trabajado en esta industria durante tanto tiempo, podría decir que tenía restricciones desafiantes en ciertos lugares, y él eligió contenerlos de cierta manera. Era una pieza de carácter real, pero obviamente en un mundo de género. Solo pensé que era tan interesante, talentoso y con capacidad para el cine».