Justin Long protagonizando, Kate Bosworth produciendo

«Encuentros de tumbas«, La película de terror de imágenes de 2011 que obtuvo un seguimiento de culto entre los fanáticos del género y generó una secuela de 2012, asustará a nuevas audiencias con un reinicio.

Colin Minihan y Stuart Ortiz, quienes escribieron y dirigieron la película original y también escribieron «Grave Encounters 2». Justin largoquien está produciendo junto con su esposa y su frecuente pareja creativa, Kate Bosworth. Minihan, Ortiz y el productor original Shawn Angelski también están a bordo como productores.

La película original siguió a la tripulación condenada de un reality show de caza de fantasmas cuando se topan con el terror real en un hospital mental abandonado. La nueva película tiene como objetivo «modernizar el concepto en una experiencia cinematográfica, aumentando el temor, la claustrofobia y el terror psicológico que hizo del original un favorito de los fanáticos».

Más recientemente, Minihan dirigió la comedia canina de la asesina «Coyotes», que debutará el 20 de septiembre en Fantastic Fest. Long y Bosworth protagonizan la película.

«Nuestra conexión creativa con Colin era innegable en ‘Coyotes’ y queríamos continuar esa relación lo más rápido posible», dijeron Long y Bosworth en un comunicado conjunto. «Es una combinación muy rara de cineasta brillante y colaborador divertido, y estamos encantados de ayudarlo a resucitar una nueva imaginación de una de sus primeras gemas de terror,» Encounters «. ‘Grave Encounters’ tiene una base de admiradores tan apasionados, y nos incluimos entre ellos.

«Hicimos ‘Encuentros de tumbas’ en nuestros 20 en un presupuesto de poco bien financiado, y asustó a la gente», dijeron Minihan y Ortiz en un comunicado. «Justin ha definido el cine de género durante más de una década y es el rey de Scream definitivo. Es la elección perfecta para reinventar ‘encuentros de tumbas’ para una nueva generación».

La producción en los nuevos «Encuentros de tumbas» comenzará el próximo año.