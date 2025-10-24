Justin Jefferson ofrece un mensaje honesto después de la derrota de los Vikings

El 23 de octubre fue una noche dura para el Vikingos de Minnesotaya que cayeron 37-10 ante el Cargadores de Los Ángeles en “Thursday Night Football” en el SoFi Stadium.

Minnesota no tuvo mucho sobre qué aprovechar la derrota y el equipo necesitará descubrir qué salió mal y avanzar rápidamente. Después de iniciar el 2025 NFL temporada con 3-2, los Vikings ahora han perdido juegos consecutivos, cayendo a 3-4.

En medio de la racha de derrotas, el receptor abierto de los Vikings, Justin Jefferson, habló sobre lo que el equipo ha hecho mal en sus últimos dos juegos contra los Vikings. Águilas de Filadelfia y Chargers, que han provocado pérdidas.

«Me refiero simplemente a perder la forma en que perdimos». Jefferson dijo después del juego a los periodistas.. «Salimos la semana pasada, simplemente intentamos lograr ese cambio rápido y quitarnos ese mal sabor de boca, y nos quedamos con el mismo sabor. Entonces, es simplemente frustrante salir y desempeñarnos de la manera en que lo hemos estado haciendo, no sumar puntos y no hacer paradas. Todo eso es un esfuerzo de equipo, y simplemente no estamos haciendo lo suficiente».

¿Podrán los vikingos romper su racha de derrotas?

Jefferson es uno de los líderes del equipo, por lo que tendrá que liderar el camino con sus palabras y acciones para ayudar al equipo a romper su racha en la Semana 9 contra los Leones de Detroit. La estrella de los Vikings señaló lo que debe hacer por su parte para asegurar que la racha de derrotas no llegue a tres juegos.

«Por supuesto, mantengamos la cabeza en alto y, por supuesto, ataquemos lo que tenemos delante», añadió Jefferson. «No permitir que la adversidad y las pérdidas nos obstaculicen o se interpongan en nuestro camino. No se trata de reflexionar sobre las cosas malas o la pérdida. Se trata de lo que vamos a hacer en el futuro, en esta próxima práctica, esta próxima semana, y simplemente tratar de atacarlo de frente y ver a dónde nos lleva».

Luego de actuaciones consecutivas de más de 100 yardas en recepción contra los Pittsburgh Steelers y marrones de clevelandJefferson aún tiene que cruzar el número de tres dígitos en las dos derrotas.

Si los Vikings quieren poner fin a su mala racha contra los Lions, necesitarán un gran juego de Jefferson. Si el receptor estrella no tiene una gran actuación, entonces será un juego desafiante para Minnesota.

Kevin O’Connell de los Vikings se vuelve honesto

Después de la derrota ante Los Angeles Chargers, el entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O’Connell, fue sincero y reconoció que los Chargers fueron mejores que su equipo en todos los aspectos del juego.

«Nos superaron», dijo O’Connell (h/t Charla de fútbol profesional). «Nos superaron en entrenamiento; no lo hicimos, no hay excusas. Las lesiones, la semana corta, lo que sea, eso no es de ninguna manera, forma o forma nuestro estándar de lo que queremos poner en el campo, y tenemos, como le dije a nuestro equipo, tenemos una oportunidad frente a nosotros en la que debemos ser dueños de esto.

«Este no es un momento para enterrar la cinta para nuestra organización. Este es un momento de ‘verlo, verlo, asumirlo’. Cada entrenador, cada jugador. Y comienza conmigo. No tenía a nuestro equipo preparado para jugar».