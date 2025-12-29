Justin Herbert no será titular para Chargers vs. Broncos en la semana 18

Getty

El Broncos de Denver (13-3) acaba de recibir una noticia importante de cara al final de la temporada regular.

Adam Schefter, experto de ESPN, informó eso Cargadores de Los Ángeles (11-5) El entrenador en jefe Jim Harbaugh dijo a los periodistas que el mariscal de campo Justin Herbert no será titular el domingo contra Denver en el Empower Field de Mile High.

El enfrentamiento está programado para las 4:25 pm ET (CBS), y todavía es importante para ambos equipos, especialmente para Denver.

Detalles clave (golpe rápido)

Informe: Justin Herbert no será titular contra Denver

Juego: Chargers vs Broncos, domingo, 4:25 pm ET por CBS

Lo que está en juego para los Broncos: una victoria asegura el puesto número 1 de la AFC; una derrota abre la puerta a escenarios de ayuda de desempate

Lo que está en juego para los Chargers: Los Ángeles está atrapado en los playoffs y está jugando los escenarios de clasificación de la Semana 18

Lo que significa la noticia de Justin Herbert para los Broncos

Desde la perspectiva de Denver, este es el tipo de desarrollo de última hora de la semana que puede cambiar la forma en que ves un juego divisional, incluso uno que aún debes tomar en serio.

Herbert ha estado jugando a pesar de una lesión en la mano izquierda que requirió cirugía a principios de esta temporada, y los informes en ese momento señalaron que el respaldo Lance Trey Sería el probable titular si Herbert no pudiera ir. Ahora, según Schefter, Harbaugh ha ido un paso más allá y ha dicho que Herbert no será titular en absoluto.

Para Denver, el beneficio obvio es la preparación: los Broncos pueden cambiar su enfoque defensivo hacia un perfil de mariscal de campo diferente, y pueden hacerlo con verdadera urgencia porque el puesto número uno todavía está en juego.

Los Broncos (13-3) consiguieron la AFC Oeste y tienen asegurado el primer puesto si vencen a los Chargers. Si Denver pierde, los Broncos aún pueden conseguir el primer puesto con la ayuda adecuada en otro lugar.

Es por eso que este juego no es una situación de “descanso para todos” para el grupo de Sean Payton. Denver tiene un premio tangible: un descanso en la primera ronda y ventaja de local.

Por qué los Chargers podrían estar pensando primero en la postemporada

Incluso con Herbert sentado, los Chargers todavía tienen razones para abordar la Semana 18 con cautela.

Los Chargers ya están asegurados en un lugar comodín, y su desglose oficial de siembra muestra cuán estrecha puede ser la escalera de la Semana 18. Los Ángeles aún puede escalar hasta el quinto puesto con una victoria en Denver y ayudar en otros lugares, pero también pueden caer dependiendo de los resultados.

Ese contexto importa, porque es el clásico tira y afloja de la Semana 18: perseguir una semilla ligeramente mejor o priorizar la salud.

Y si Herbert está fuera, es justo esperar que el plan de juego de los Chargers se incline hacia minimizar el riesgo, más juego terrestre, decisiones más rápidas y menos retrocesos «colgados en el bolsillo» contra una defensa de los Broncos que ha sido construida para incomodar a los mariscales de campo.

Qué ver el domingo en Denver

Incluso si Herbert no es titular, Denver no puede tratar esto como un cuadro libre.

Si Lance (u otro suplente) está bajo el centro, el trabajo de los Broncos se vuelve doble: ganar temprano y evitar darle posesiones adicionales al oponente. Los mariscales de campo suplentes pueden verse muy diferentes si los dejas jugar con un guión limpio.

El otro gran tema de “qué pasará después” es la confirmación oficial más adelante en la semana: la participación en la práctica, el informe final de lesiones del equipo y, lo más importante, la lista de inactivos del domingo. Entonces Denver sabrá si esto es así. justo un cambio de Herbert o un plan más amplio de los Chargers para mantener a varios titulares al margen.

Para los Broncos, sin embargo, la misión sigue siendo simple: manejar los negocios en casa, asegurar el puesto número 1 y comenzar enero con el grupo pasando por Denver.