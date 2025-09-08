Justin Herbert, Madison Beer confirma la relación de citas

Para la mayoría de las personas comunes, un vuelo de 11 horas sería agotador. Pero para el mariscal de campo de los cargadores de Los Ángeles, Justin Herbert, el viaje de Brasil parecía tener poco efecto. Los Chargers abrieron su temporada 2025 en São Paulo el viernes por la noche con un impresionante Campeón de la AFC Kansas City Chiefs 27-21. El sábado por la noche, unas 24 horas después, Herbert llevó a su nueva novia, la estrella del pop Madison Beer, en una cita en un lugar de celebridades de Chi-Chi West Hollywood.

Herbert generalmente ha mantenido su vida personal en secreto tanto como sea posible, pero en una ciudad como Los Ángeles llena de personas famosas y los fotógrafos que los sombrean, eso puede resultar cada vez más difícil. Se rumorea que Herbert, de 27 años, está saliendo con la joven de 26 años Cantante «egoísta» Desde mediados de agosto, cuando Fue visto pasando el rato con cerveza en el set de su última sesión de video.

QB lleva a Pop Star a ‘Supper Club’ exclusivo

Pero ni Herbert ni Beer hicieron ninguna declaración pública sobre su supuesta relación, y todavía no lo han hecho. Pero después de la salida del sábado con Herbert recién regresó de su triunfante viaje a Brasil, parece que no hay duda. La pareja fue vista de la mano que salía del restaurante exclusivo delilah en 7969 Santa Monica Boulevard en West Hollywood, una ciudad independiente e independiente ubicada en el corazón de Los Ángeles.

El autodenominada «Supper Club», con La música en vivo e incluso los bailarines burlescos para ir con ofrendas culinarias de alto precio, como el «brownie putly» que lleva el nombre de Kendall Jenner, es uno de los favoritos de los ricos y famosos en Los Ángeles, con los clientes habituales que incluyen a Jenner, la rapera Drake, Justin y Hailey Bieber, y otros.

Herbert Última estrella de la NFL con Celeb Gal Pal

Herbert, el novato ofensivo del año 2020, ahora se une a las filas de las superestrellas de la NFL en relaciones románticas con estrellas de música pop y Hollywood.

A principios de este año, Mariscal de campo de Buffalo Bills y 2024 MVP de la NFL Josh Allen se casó Pecadores estrella y cantante de «la mayoría de las chicas» Hailee Steinfeld.

El receptor abierto de New England Patriots Stefon Diggs ha sido Citas la superestrella de rap Cardi B al menos desde mayo. Y, por supuesto, más famoso, Travis Kelce en agosto, la mayoría de los jefes de la fama, Travis Kelce se comprometió con la mega-estrella pop global Taylor Swift.

Herbert tiene un comienzo sobresaliente para la temporada de la NFL

Por lo que debe ser una coincidencia, Herbert y los Chargers superaron a Kelce y su equipo el viernes en Brasil, manteniendo el futuro Sr. Swift Solo dos capturas en cuatro objetivosAunque una de las recepciones de Kelce fue para un touchdown en la causa perdedora de los Chiefs. De lo contrario, Kelce fue ineficaz contra la defensa del pase de Los Ángeles.

En ese juego, Herbert claramente superó al tres veces mariscal de campo ganador del Super Bowl, Patrick Mahomes, completando 25 de 34 intentos de pase para 318 yardas y tres touchdowns, a 24-39 para 258 y un TD para Mahomes.

Corriendo su fin de semana tomando cervezas en una cita, se podría decir que pocos jugadores de la NFL han registrado un mejor comienzo para la temporada 2025 que Herbert, el La selección del draft de la primera ronda 2020 de Chargers fuera de Oregon.

«La cerveza lleva un top corto ajustado y de corte bajo … mientras Herbo se vistió casualmente con una camiseta negra y jeans … y ambos apenas pudieron contener sus sonrisas cuando salieron del lugar». informó las noticias y chismes de celebridades sitio TMZEn su relato de la noche de Herbert-Beer Delilah.

Justin Herbert fue excepcional anoche ➖3 Pasando Td’s➖340 yardas totales Fuir 8/8 y anotar un TD en el mayor viaje en el cuarto trimestre contra los Chiefs fue notable Joe Alt jugó 41 instantáneas en protección de pase y no permitió una sola presión. Rendimiento de élite pic.twitter.com/tdbbpnokas – Austin Abbott (@austinabbottff) 6 de septiembre de 2025

Los linieros ofensivos acompañan a Herbert, cerveza en la cita

En un toque inusual, Herbert parece haber traído a dos de los cargadores cuyo deber es protegerlo en el campo de fútbol, ​​los linieros ofensivos Joe Alt y Trey Pipkins III.

Si los dos linieros estaban allí para mantener a Herbert y una cerveza seguros en las calles West Hollywood, o si el mariscal de campo simplemente los estaba recompensando por un trabajo bien hecho el viernes, o algo más, no está claro.