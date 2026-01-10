Justin Herbert de los Chargers tuvo fuertes palabras sobre Drake Maye de los Patriots

El Cargadores de Los Ángeles se están preparando para el desafío más difícil de la temporada.

Un viaje comodín a Foxborough. A Patriotas de Nueva Inglaterra equipo que tuvo marca de 8-0 como visitante. Y un mariscal de campo en drake maye quien está jugando a nivel de MVP en su primera temporada completa como titular.

Esa realidad moldeó Justin HerbertComentarios de Maye esta semana.

Evaluación de Herbert sobre Maye

A Herbert se le preguntó sobre el mariscal de campo de segundo año de los Patriots antes del enfrentamiento del sábado y no se contuvo.

«Obviamente tiene mucho talento» Herbert dijo. «Es un mariscal de campo increíble y voy a disfrutar viéndolo en los años venideros».

El comentario fue más allá de las bromas habituales de la semana de playoffs. Herbert siguió reconociendo lo que el resto de la liga ya ha notado sobre Maye.

«Cada vez que revisas los puntajes, él tiene un gran juego». Herbert dijo. «Así que le tengo mucho respeto como mariscal de campo».

Para un equipo de los Chargers que se prepara para enfrentar al segundo puesto de la AFC, esa observación está respaldada por la realidad.

#Cargadores QB Justin Herbert en #Patriotas Mariscal de campo Drake Maye: «Obviamente es muy talentoso. Es un mariscal de campo increíble y voy a disfrutar viéndolo en los años venideros». (🎥: @cargadores)

Los números detrás de la observación de Herbert

Maye terminó la temporada regular con 4,394 yardas aéreas, 31 touchdownsy solo 8 intercepciones. Añadió 450 yardas terrestres y 4 touchdowns por tierra.

Lideró la NFL con un Tasa de finalización del 72 por ciento y publicó un Calificación de pasador de 113.5rompiendo el récord de la franquicia de Tom Brady en una sola temporada. Contra oponentes comunes esta temporada, Maye lanzó 14 touchdowns por 3 intercepciones mientras va 6-0.

La ofensiva de los Patriots no está repleta de talentos de Pro Bowl fuera de Maye. Pero bajo el entrenador en jefe Mike Vrabel, Nueva Inglaterra se ubica entre los 10 primeros tanto en ofensiva como en defensa total.

Herbert sabe lo que se necesita para triunfar a este nivel. el tiro para 3,727 yardas y 26 touchdowns mientras juega con una mano rota desde la Semana 13.

Maye devolvió el respeto cuando se le preguntó sobre Herbert a principios de esta semana.

«No sé si conocí a Justin» maye dijo. «Lo conozco a través de la gente y escuché grandes cosas. Obviamente, amo su juego. Amo la forma en que lanza el balón. Tengo mucho respeto por Justin».

#Patriotas El mariscal de campo Drake Maye sobre el mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert: «No sé si conocí a Justin… Lo conozco a través de personas y escuché grandes cosas. Obviamente, me encanta su juego. Me encanta la forma en que lanza el balón… Tengo mucho respeto por Justin». (🎥 @Patriotas)

Lo que realmente significa el enfrentamiento del sábado

Los Chargers sacrificaron la clasificación de playoffs en la Semana 18 al descansar a los titulares. La decisión se tomó para mantener a los jugadores sanos, particularmente a Herbert, cuya mano rota había limitado su capacidad para operar el libro de jugadas completo.

Esa apuesta ahora enfrenta su mayor prueba. Los Chargers se dirigen a Foxborough para enfrentarse al que posiblemente sea el equipo más equilibrado del mundo. NFL. Los Patriots cuentan con una unidad entre los 10 mejores en ambos lados del balón.

Los Ángeles necesitará a Herbert con todas sus fuerzas. Esta es la sexta temporada de Herbert. Tiene marca de 0-2 en los playoffs con un índice de pasador de 60,7 en esos juegos.

El sábado ofrece la oportunidad de cambiar esa narrativa.

Palabras finales para los Chargers

El respeto entre los mariscales de campo franquicia se gana. Herbert ve lo que Maye está construyendo. Maye reconoce lo que Herbert ha logrado.

Pero el sábado no se decidirá con bromas.

Herbert se ha preparado para este momento. La mano está más sana. La ofensiva está descansada.

Ahora los Chargers descubrirán si el respeto se traduce en resultados en Foxborough.