Justin Fields se vuelve honesto sobre Big Week 1 vs. Steelers Defense

Tal vez las cosas hubieran sido diferentes si hubiera ganado el juego, pero Jets de Nueva York jugador de ataque Justin Fields realmente no había hablado de basura para su antiguo equipo después de desempeñarse bien contra el Pittsburgh Steelers En la semana 1. Pero tampoco realmente no puse palabras.

«No creo que mucha gente hubiera esperado que saliéramos así», dijo Fields después de su debut de los Jets el domingo.

Cuando un periodista le pidió al mariscal de campo que expandiera esa respuesta, Fields abordó qué tan bien él y su ofensiva jugaron contra lo que se supone que es una de las mejores defensas de la liga.

«Solo lo estoy llamando lo que es», agregó Fields, Vía Alex Kozora de Steelers Depot. «Adquirieron a todos estos tipos en la temporada baja. Futos miembros del Salón de la Fama en ese lado del balón, y pusimos 32».

Los Steelers agregaron esquinero Ramsey de Jale a través de un intercambio de gran éxito con el Miami Dolphins el 30 de junio. Las otras adiciones defensivas de agente libre notable de Pittsburgh, esta temporada baja fue un esquinero Darius Slay y seguridad Deshon Elliott.

Slay y Elliott probablemente no sean el Salón de la Fama. Pero el corredor de borde TJ Watt y liniero defensivo Cameron Heyward Debería algún día ser consagrado en Canton. Eso les da a los Steelers uno de los mejores jugadores de la era moderna en los tres niveles de su defensa.

Sin embargo, Fields y los Jets obtuvieron 32 puntos en la Semana 1.

Justin Fields impresiona en el debut de los Jets

Los campos mostraron una mejora en una pequeña muestra de juegos con los Steelers la temporada pasada. Si la Semana 1 es una indicación de cómo jugará el jugador de 26 años en 2025, todavía está mejorando.

Como a menudo lo ha hecho en su carrera, Fields tuvo un gran día en el suelo, mientras que los Steelers corrieron la defensa severamente luchó. Fields corrió para 48 yardas y dos touchdowns.

Pero el mariscal de campo también tenía, posiblemente, uno de sus mejores días como pasador. Completó 16 de 22 pases para 218 yardas con otro puntaje.

Según el equipo 33Los Steelers lideraron a la NFL con una tasa de presión durante la semana 1. Pero los campos usaron su atletismo para escapar y evitar jugadas negativas. Los Steelers registraron solo un saco, y la ofensiva de los Jets no tuvo una facturación.

El solitario saco de Pittsburgh vino de Edge Rusher Alex Highsmith. Aunque no es uno de los futuros campos del Salón de la Fama o grandes campos de adquisiciones de temporada baja a los medios de comunicación, Highsmith fue posiblemente el defensor de los Steelers de mejor rendimiento en la Semana 1.

Jalen Ramsey de los Steelers se ríe en la semana 1

Es difícil imaginar que la ofensiva de los Jets tenga un mejor rendimiento en el debut del equipo de Fields que. Y en cierto modo, el mariscal de campo realmente felicitó a la defensa de los Steelers.

Fields se apoyó a sí mismo y a sus compañeros de equipo para el gran día; No disculpó la defensa de los Steelers como sobrevalorada o no como un oponente digno.

Pero en los últimos seis minutos del último cuarto, los Steelers hicieron más jugadas grandes que los campos y los Jets.

Nueva York no fue un viaje consecutivo sin puntos toda la tarde hasta las últimas dos posesiones del equipo. La primera unidad terminó en un despeje, lo que le dio a los Steelers otra oportunidad para recuperar el liderazgo.

Los Jets podrían haber respondido con un gol de campo ganador del juego en su último viaje. En cambio, Ramsey forzó una facturación de facturación con un gran éxito en el receptor Garrett Wilson Para registrar un incompleto en el cuarto intento.

La producción de yardas de Fields y los 32 puntos de los Jets fueron impresionantes. Pero las estrellas defensivas de los Steelers hicieron suficientes jugadas para ganar.