Justin Fields revuelve por seis en First Drive con Jets

El primer viaje de la temporada no podría haber salido mejor para el Jets de Nueva York. Una jugada de diez jugadas de 79 yardas fue capitalizada por el quarterback Justin Fields ‘ Piernas mientras corría por seis desde 13 yardas. Una imagen perfecta para un primer camino perfecto de la iteración de Gang Green de este año.

El impulso fue un espectáculo para los ojos doloridos. El uso del movimiento previo a Snap se extendió la defensa, mientras que la línea ofensiva movió las masas que generaron agujeros gigantes en el juego de carrera.

La unidad comenzó con los acarreos consecutivos de Breece Hall forzando una conversión oportuna del tercer down de los campos. Campos conectados con el recién llegado Tyler Johnson para seis yardas para mover las cadenas.

En el siguiente conjunto de bajas, los campos conectados con el ala cerrada Andrew Beck Para una finalización de doce yardas en el medio.

La ofensiva seguía rodando como Braelon Allen entró en el juego para aliviar a Hall e inmediatamente salió una inmersión de la mitad de la vuelta para una gran ganancia de 14. Antes de que la defensa supiera lo que los golpeó, Justin Fields se conectó con Beck fuera de la acción de juego que acumuló 24 yardas para un tercer primer down consecutivo.

Ahora hasta la zona roja, un primer transporte productivo desde Breece Lightning puso los aviones en una distancia sorprendente. Fields no encontró nada en el segundo intento, pero en el tercero el mariscal de campo retrocedió, encuestó el campo, vi la hierba verde y la tomóDespletería de varios apoyadores de los Packers en una carrera hacia el lejano Pylon.

Un impulso inspirador para la ofensiva del primer equipo para construir hacia la Semana 2.