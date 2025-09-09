Justin Dini saldrá de Paramount

Justin Diinini, que ha encabezado las comunicaciones corporativas para Supremo Skydance mientras navegaba por un cambio en el control de la familia Redstone a su gestión actual, está dejando la compañía.

Dini se unió a la compañía, conocida entonces como Viacom, en 2017, y manejó el alcance de las comunicaciones mientras se fusionaba nuevamente con el hermano CBS Corp., y cuando saltó a las guerras de transmisión con la adquisición de Plutón.

«Me siento enormemente afortunado de haber sido parte de este equipo. He tenido la oportunidad de trabajar en historias que importaban, navegar por un paisaje que cambia rápidamente junto a colegas que respeto profundamente, y de ser parte de un equipo que se preocupa no solo por el trabajo, sino unos a otros. Eso es raro. Y es algo que siempre llevaré conmigo», dijo en una declaración.

Más por venir