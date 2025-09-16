Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma están programados para el titular Coachella 2026, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

Todos los cabezas de cartel han adornado la etapa de Coachella en el pasado. Carpenter actuó en el festival del año pasado, mientras que Karol G sacó a Becky G y J Balvin durante su aparición en 2022 y Bieber apareció como invitado en cuatro Coachellas separadas.

Anyma, quien hizo una aparición especial de invitado a principios de este año durante el set de Yeat y actuó en 2024, está programada para un puesto similar a Travis Scott Performance del año pasado, que se anunció como una experiencia de «diseña el desierto». Anyma, el proyecto multimedia de Matteo Milleri, se convirtió recientemente en el primer artista electrónico en organizar una residencia en la esfera de Las Vegas, que siguió con el lanzamiento de su álbum «The End of Genesys».

Los artistas adicionales incluyen divulgación, Katseye, Ethel Cain, The XX, The Strokes, Addison Rae, Young Thug, FKA Twigs, Clipse, Sombr, David Byrne, Interpol, Laufey, Kaskade y muchos más.

Coachella 2025 presentó actuaciones principales de Lady Gaga, Green Day y Post Malone, así como Travis Scott. Artistas como Missy Elliott, Charli XCX, Benson Boone, Megan Thee Stallion y más descendieron sobre el desierto para ambos fines de semana, que tuvo lugar del 11 al 13 de abril y del 18 al 20 de abril.