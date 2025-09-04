Justin Bieber lanzará el álbum ‘Swag 2’ esta noche

En una publicación sorpresa el jueves, Justin Bieber anunció que lanzará su álbum «Swag II» en «Midnight Tonight» (presumiblemente a las 12 a.m. ET/ 9 pm PT).

El álbum es el seguimiento de «Swag», su primer álbum lanzado por sorpresa En cuatro años, en julio. El nuevo álbum sigue el mismo anuncio sorpresa y modelo rápido que su predecesor, a través de una publicación de Instagram (aunque la primera fue precedida por vallas publicitarias en Islandia, Atlanta y Los Ángeles que representa una imagen de Bieber acompañado por el título).

No se compartió más información más allá de una portada, pero los rumores abundaban de un segundo álbum en el momento del lanzamiento del primer Bieber manejó la producción en «Swag» junto a Carter Lang, Dylan Wiggins, Daniel Caesar, Mk.Gee, Daniel Chetrit, Knox Fortune y más.

En un movimiento similar al anuncio sorpresa y una rápida caída de «Swag»