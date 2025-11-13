Justin Baldoni intenta evitar el juicio contra Blake Lively

Justin BaldoniLos abogados están haciendo un intento por desestimar Blake animadoLa demanda por acoso sexual se presentará ante un juicio federal previsto para el próximo mes de marzo.

en un movimiento Para el juicio sumario presentado el miércoles por la noche, los abogados argumentaron que las acusaciones de Lively equivalen a poco más que una “letanía de agravios menores”, que no debería ser la base para una demanda por acoso.

Lively la ha demandado”Termina con nosotros«, coprotagonista y directora, junto con productores y publicistas que trabajaron en la película, alegando que enfrentó represalias por presentar quejas sobre conducta en el set. En particular, alega que fue víctima de una «campaña de desprestigio» en las redes sociales en la que los comentaristas de Instagram la llamaron «matona» y «chica mala».

Los abogados de Baldoni argumentaron que dicha actividad no alcanza el nivel de una “acción laboral adversa”, que sería necesaria para mostrar represalias.

También argumentaron que las únicas acciones que tomaron Baldoni y sus aliados fueron de naturaleza defensiva, ya que buscaban proteger su propia reputación de las acusaciones de Lively.

“Baldoni buscó el asesoramiento de una empresa de relaciones públicas de gestión de crisis, como haría cualquier persona responsable en su posición”, argumentaron sus abogados. «Lo hizo en beneficio tanto de su reputación profesional como de la película recién estrenada. Confió en profesionales de los medios para mejorar su imagen y garantizar que cualquier cobertura fuera equilibrada y precisa. Nada de eso va contra la ley».

El equipo de Lively ha citado mensajes de texto entre los publicistas de Baldoni, mostrando que estaban monitoreando de cerca la reacción de las redes sociales a la disputa entre las dos coprotagonistas, y que buscaban «impulsar» publicaciones favorables a Baldoni y críticas a Lively.

Baldoni y sus aliados demandaron previamente a Lively y a su esposo, Ryan Reynolds, por difamación. Esa demanda fue desestimada por considerar que Baldoni no puede demandar a alguien por demandarlo a él.

La moción de juicio sumario hace referencia a la evidencia obtenida durante el descubrimiento, pero gran parte de ella está redactada, ya que el material ha sido designado «confidencial».

En una acción separada, el gurú de las redes sociales Jed Wallace demandó a Lively en un tribunal federal de Texas, alegando que ella había dañado su reputación al afirmar que estaba involucrado en la campaña de difamación de Baldoni. Esa queja fue despedido por un juez federal en Austin el miércoles, quien dictaminó que el tribunal no tenía jurisdicción sobre Lively, que tiene su sede en Nueva York.

Los reclamos de Lively contra Wallace también fueron despedido en Nueva York la semana pasada, con el argumento de que el tribunal de Nueva York no tiene jurisdicción sobre Wallace, quien tiene su sede en Texas.