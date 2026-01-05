Justicia para los restauranteros de la India







Tengo que admitir que me molesté cuando las imágenes de esos dos hermanos de Delhi Comenzó a aparecer en las pantallas de televisión. Me refiero a los dueños de una discoteca en Goa que se quemó el 6 de diciembre cobrándose la vida de 25 personas. Los hermanos parecían desamparados, lo que me entristeció, pero una parte de mí también se sintió aliviada porque sus familiares le habían dicho a la policía que no tenían sus números de teléfono. Imaginar el alivio que debieron sentir me ayudó a calmarme.

Fue interesante observar cómo los canales de noticias siguieron esa historia sin descanso, pero supuse que se debía a que el número de personas que murieron era inferior a 50. Creo que si muere un mayor número de indios (debido a la mala gestión durante una pandemia, por ejemplo), los presentadores de televisión pierden interés y se centran en otros temas. Es sólo una teoría que considero de vez en cuando.

De todos modos, siguieron esta historia con bastante obstinación, haciendo preguntas sobre cómo escaparon los hermanos, quién les avisó y por qué sus pasaportes fueron revocados sólo después de que lograron huir del país. No sé si aparecerán respuestas a esas preguntas, o si alguna vez sabremos si estaban protegidos por personas en el poder, porque preguntas como estas me han hecho toda mi vida, sin resolución. Lo único que sé es que verlos detenidos me entristeció porque me recordó que algunos restauradores son tratados bastante mal en este país.

Puedo entender por qué sucede esto, porque no es que no sea consciente de lo que el negocio hotelero se sale con la suya habitualmente. he visitado ir a A menudo me pregunto cómo se las arregla un restaurante, cafetería o pub para funcionar en lugares que durante mucho tiempo he asumido que están prohibidos. Sin embargo, cada vez que eso sucede, recuerdo los restaurantes de otras partes de la India, donde las reglas son igualmente flexibles. Probablemente esa sea la razón por la que suceden cosas malas con tanta frecuencia y por la que las olvidamos con tanta facilidad.

Recuerdo lo que ocurrió en Calcuta el pasado mes de abril, por ejemplo, cuando al menos 14 personas, entre ellas dos niños, murieron después de que se produjera un incendio en un hotel. Nadie tenía claro cómo empezó, pero, según informes, la policía creó un equipo de investigación especial para averiguarlo. Como indio, soy consciente de que agregar la palabra «especial» es a menudo un indicio de que no hay nada particularmente especial en algo, pero también sé lo importante que es para la policía, el gobierno y la burocracia agregarla de todos modos, de la misma manera que los menús de los restaurantes la usan para cobrar R50 más por una Masala Dosa. Quizás hayan descubierto cómo empezó ese incendio, pero ya nadie les presta atención.

La otra tragedia que me vino a la mente fue la de diciembre de 2017, cuando un incendio en Kamala Mills atrapó y mató a los clientes de un restaurante en la azotea de Bombay. Esto impulsó el BMC lanzar una campaña de limpieza y emitir avisos a los restaurantes de toda la ciudad, disuadiéndonos a todos de preguntarnos quién había emitido esas licencias en primer lugar.

Ahora reconozco que no hay mucho que lograr enumerando cómo los restauranteros ignoran o infringen las reglas, pero no entiendo por qué uno o dos de ellos deberían ser vilipendiados por ello cada seis años aproximadamente. Si podemos aceptar que los alimentos que comemos, las aerolíneas en las que volamos y las empresas con las que interactuamos habitualmente están infringiendo las reglas de alguna manera, tal vez descubramos que somos más caritativos. De esa manera, cuando arresten a dueños de restaurantes simplemente por hacer algo ilegal, no nos apresuraremos a insistir en un castigo. Tenemos que preguntarnos en qué clase de país nos estamos convirtiendo si los empresarios van a la cárcel sólo porque ha muerto gente.

Según el policía de goaEl reciente incendio reveló que la licencia panchayat del club nocturno había expirado y no había sido renovada. También descubrieron que el negocio estaba operando sin permiso, lo que significa que es posible que cientos de otros restaurantes o clubes que visitamos no deban servirnos nada en primer lugar. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Simplemente dejar de salir por completo?

En cambio, esto es lo que propongo: si empezamos a vivir nuestras vidas bajo el supuesto de que la mayoría de las cosas que nos rodean probablemente sean ilegales, es posible que podamos empezar a tratar a los criminales como seres humanos nuevamente. Puede parecer descabellado, pero hemos estado haciendo esto con nuestros políticos durante décadas, entonces, ¿por qué no extender esa simpatía a las personas que realmente nos brindan algo tangible?

