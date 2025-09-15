Justicia más fácil para los perros que los activistas







Pensé que habría una protesta contra la injusticia inherente del Tribunal Superior de Delhi Rechazando, el 2 de septiembre, las solicitudes de fianza de nueve de los 18 acusados ​​en el caso 2020 de Delhi Riot. Mi esperanza surgió de la ira popular expresada contra la orden de la Corte Suprema, el 11 de agosto, las autoridades municipales de Delhi y sus ciudades adyacentes para eliminar permanentemente a los perros callejeros de sus localidades. Mi expectativa fue desmentida. No es solo por amargura que declaro: los perros tienen una mejor oportunidad de asegurar la justicia que los musulmanes.

La furia por eliminar permanentemente los perros callejeros presumiblemente llevó a la Corte Suprema a la publicación para una audiencia temprana de las peticiones de revisión presentadas contra su orden del 11 de agosto. El 22 de agosto, la Corte Suprema dijo que los perros callejeros deben ser devueltos a las mismas áreas desde donde fueron capturados, después de haber sido esterilizados, desparasados ​​y vacunados. El tribunal superior Tomó solo 11 días para equilibrar lo que llamó el «derecho de los perros callejeros a vivir en las calles» con la «seguridad de los ciudadanos».

La estreno de la Corte Suprema al hacer justicia a los perros contrasta con el ritmo del caracol con el que toda la jerarquía de los tribunales ha abordado las solicitudes de fianza de los nueve acusados ​​en el caso antidisturbios de Delhi. Durante los cinco años que han estado en prisión, sus solicitudes de fianza han sido arrojadas de un banco a otro en varios tribunales, y los jueces se recusaron de escucharlas. O completaron la audición de los argumentos, pero no aprobaron órdenes durante meses, antes de ser transferidos, lo que llevó al proceso de fianza que se reinició desde cero.

Los nueve activistas se encuentran entre los 18 reservados en virtud de la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA) para organizar la protesta de la Ley de Enmienda contra la Citización que, según el estado, fue una conspiración para desencadenar disturbios comunales en Delhi en febrero de 2020. Cincuenta y cuatro personas fueron asesinadas en la violencia. ¿Podría el número de muertos haber sido un factor detrás del progreso tardio de sus solicitudes de fianza, con tribunales reacios a proporcionarles alivio? ¿Podría la fianza para ellos haber ofendido el sentimiento público?

Los perros son infinitamente más afortunados que los nueve activistas. El abogado general Tushar Mehta le dijo a la Corte Suprema que había 37.17 mordeduras de perros lakh en todo el país en 2024, y en «varios casos, las vidas humanas se perdieron debido a la infección por trauma y rabia». Y, sin embargo, la orden de sacarlos permanentemente de las calles generó una indignación pública, que se disipó con el Tribunal Supremo invertir esa orden en el terreno de

«Tratamiento compasivo».

Hubiera sido compasivo de los tribunales liberar a los nueve activistas ya que su juicio aún no ha comenzado. Con 800-900 testigos para ser examinados, tomaría años determinar su culpabilidad. ¿No debería el poder judicial, como lo hizo para los perros, los derechos de los activistas a la libertad con la seguridad del estado y el pueblo?

La excepción al tratamiento compasivo de los perros, dijo la Corte Suprema, son los que sufren de rabia, justificando su aislamiento. Del mismo modo, «fianza, no cárcel» es el principio judicial guía. Según la UAPA, también, se hace una excepción: se debe negar a un acusado si el tribunal siente que la acusación en su contra es prima facie verdadera. No será prima facie si un juez probara las pruebas contra el acusado por su plausibilidad, la Corte Suprema dictaminó en el caso de Watali. Prima facie significa determinar si la narrativa del estado parece falsa en primera impresión, es decir, sin analizarla.

En un golpe, el caso de Watali colocó a los humanos y se callejera en la misma posición, ya que no hay pruebas para determinar si un perro sufre de rabia. Solo se sospecha que llevan la rabia sobre la base de síntomas, como la agresión repentina e inexplicable. El diagnóstico de rabia en perros es esencialmente una determinación prima facie, y puede salir mal. Pero es poco probable que alguien, por prejuicio o malicia, declare un perro rabioso.

Los musulmanes son desafortunados, ya que hay innumerables ejemplos del estado que cocina evidencia contra ellos. El ejemplo más reciente de esto fue el Tribunal Superior de Bombay que liberó a 11 hombres que habían sido condenados en el caso de las explosiones de trenes de Mumbai 2006. El Tribunal Superior sostuvo que fueron sometidos a «tortura inhumana» para extraer confesiones y que los testimonios de testigos no eran confiables. Los 11, todos musulmanes, habían pasado 19 años en la cárcel.

Es para evitar una negación tan trágica de la libertad que sea necesario realizar análisis de superficie para establecer el valor probatorio de la evidencia que el estado proporciona en apoyo de sus acusaciones. Esto es lo que la Corte Suprema jueces Aniruddha Bose y Sudhanshu Dhulia hicieron en 2023, darle a la fianza a Vernon Gonsalves y Arun Ferreira, que se encuentran entre los acusados ​​en el caso Bhima Koregaon.

El Tribunal Superior de Delhi apenas participó en el análisis de evidencia de la superficie en el 2020 Delhi Riot Case. A medida que su juicio surge para el desafío en la Corte Suprema, se espera que los principios judiciales del tratamiento compasivo y la reconciliación de los derechos conflictivos que se aplican a los perros también serán a los nueve activistas musulmanes, cuya protesta simbolizó su cordura, no la rabía.

El escritor es periodista senior y autora de Bhima Koregaon: desafiante casta

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente