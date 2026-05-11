‘Jury Duty’ renovado para la temporada 3 en Prime Video

Es posible que Ronald Gladden y Anthony Norman pronto tengan compañía. Las dos estrellas involuntarias de la franquicia “Jury Duty” de Prime Video ahora podrán mirar mientras alguien más experimenta lo que ellos pasaron, ya que el transmisor ordenó una tercera temporada de la ambiciosa comedia documental.

“Jury Duty” se centra en un personaje civil que no tiene idea de que está en un programa de televisión, mientras que todos los que lo rodean son comediantes de improvisación. En la temporada 2, “El servicio del jurado presenta un retiro de la empresa”, Anthony Norman fue contratado como temporal para ayudar en un retiro corporativo de la empresa familiar de salsa picante Rockin’ Grandma’s. Le dijeron que un equipo de documentales estaba siguiendo el negocio para documentar la transición de liderazgo del propietario Doug a su hijo holgazán, Dougie Jr.

De lo que no se dio cuenta fue que Doug, Dougie Jr. y todos los demás empleados eran actores 24 horas al día, 7 días a la semana, interpretando un guión flexible y alcanzando puntos de referencia que Norman asumió que eran simplemente momentos locos de la vida real. En el episodio final, Norman de alguna manera se puso de pie y salvó a Rockin’ Grandma’s de ser vendido, una historia que se inventó para ver si estaba a la altura de las circunstancias. Y lo hizo, obteniendo 150.000 dólares como agradecimiento.

Desde entonces, Norman se ha vuelto cercano a Gladden, el personaje original de “Deber de Jurado” que pensó que se había ofrecido como voluntario para formar parte de un jurado, que fue secuestrado cuando se desató el infierno. Él también salió ileso, pero con elogios del elenco.

Por supuesto, planificar y llevar a cabo la presunción de “deber de jurado” es una tarea enorme y requiere tiempo. “Jury Duty” se estrenó en 2023 y finalmente ganó un Peabody y obtuvo nominaciones al Emmy que incluyen serie de comedia y actor secundario de comedia (para James Marsden, quien se interpretó a sí mismo como miembro del jurado en la edición original). “Company Retreat” se estrenó recientemente en 2026.

«Pasaron tres años desde el primero hasta este, por lo que queda un largo camino para llegar allí», dijo el productor ejecutivo Chris Kula (quien también apareció en «Company Retreat») VariedadLa audiencia del TV Fest de la semana pasada. Pero tiene una buena idea para la tercera edición: «Estoy pensando en tal vez un programa de televisión falso, como ir a funciones de premios y que alguien sea engañado para que dé un testimonio sincero de algo que no existe».

El programa fue creado por Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky y dirigido por Jake Szymanski.

Al Variedad En el panel de FYC, Kula contó la dificultad de llevar a cabo el programa: “Cada día en el set fue un poco aterrador, porque tenías miedo de que este fuera el día en que todo podría terminar”, dijo. «Alguien podría hablar mal, se podría ver una cámara. Algún elemento podría desentrañar todo el trabajo que hemos hecho. Así que cuando llegamos al último día de la gran final, donde todo llega a un punto crítico y nuestro héroe da un paso al frente y salva a la compañía, me desperté tres horas antes de la hora de la llamada ese día, porque estaba lleno de adrenalina. Era un acto de cuerda floja, y sabíamos que no había una segunda toma. No se parecía a nada que hubiera hecho antes, y estoy seguro de que alguna vez lo haré».

Kula elogió a Norman (y a los ejecutivos de casting del programa) por crear «una increíble joya humana. Escribimos el guión de la temporada con la esperanza de que el héroe cumpliera con este ideal… Llegó con un monólogo al estilo de Aaron Sorkin, y cuando comenzó a apelar al CEO y le dijo: ‘padre a padre, necesito hablar contigo’, se me puso la piel de gallina. Me quedé boquiabierto. Era simplemente un héroe absoluto».