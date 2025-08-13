Jurista Tan Passport ha sido revocado desde el 4 de agosto

Yakarta, Viva – Ministro de Inmigración y Penitenciaría (Imipas) Agus Andrianto decir pasaporte poseído por Bronceadosospechoso en un caso de presunta corrupción relacionada con la adquisición Chromebookha sido revocado desde el 4 de agosto de 2025.

«Desde el 4 de agosto, ha sido revocado de acuerdo con la solicitud de la oficina del Fiscal General (ATRÁS) RI «, dijo Agus en Yakarta el miércoles.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum), Anang Supriatna, dijo que la solicitud de revocación del pasaporte se presentó a fines de julio de 2025.

«El equipo de investigación en el edificio de la ronda (Jampidsus) solicitó desde finales de julio de 2025 para revocar el pasaporte preocupado al Ministerio de IMIPAS», dijo.

En la actualidad, dijo Anang, Jurist Tan ha sido incluido en la lista de búsqueda personal (DPO) de la Oficina del Fiscal General y el Investigador también está en el proceso de presentación de la publicación aviso rojo Interpol contra el sospechoso.

Se sabe que la oficina del Fiscal General nombró a cuatro sospechosos en el presunto caso de corrupción en el Ministerio de Investigación y Tecnología en el Programa de Digitalización Educativa para el período 2019-2022.

El ex director de investigación del Fiscal General de Jampidsus, Abdul Qohar, reveló que los cuatro sospechosos fueron JT (Jurist Tan) como Ministro de Investigación y Tecnología del Personal Especial (Personal) en 2020-2024 e IBAM (Ibrahim Arief) como ex consultor de tecnología en el Ministerio de Educación y Cultura.

Además, SW (Sri Wahyuningsih) como Director de la Escuela Primaria (SD) Dirección de PAUD de Educación Básica y Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021, así como la Autoridad de Usuarios Presupuesto dentro de la Dirección de la Escuela Primaria en el año fiscal 2020-2021.

Finalmente, MUL (Mulyatsyah) como Director de la Dirección de la Escuela Secundaria (SMP) de PAUD de Educación Básica y Educación Secundaria del Ministerio de Educación y Cultura en 2020-2021, así como la Autoridad de Usuarios de Presupuesto dentro de la Dirección del Año Fiscal de la Escuela Secundaria Junior de secundaria 2020-2021.

«En la implementación de la adquisición, SW, MUL, JT e IBAM han cometido actos contra la ley abusan de la autoridad al hacer instrucciones de implementación que conducen a ciertos productos, a saber, Chrome OS para adquisiciones de TIC en el año fiscal 2020-2020», dijo Qohar.

Como resultado de las acciones de los sospechosos, se estima que el estado sufre una pérdida de alrededor de Rp1.9 billones. (Hormiga)