Jurassic World Rebirth establece la fecha de lanzamiento de Peacock: Cómo ver en línea

Fanáticos de «Renacimiento mundial jurásico«Pronto podrá disfrutar del éxito de taquilla de verano en la comodidad de sus propios hogares, ya que la epopeya de Dinosaur estará disponible para transmitir en Peacock a partir del 30 de octubre. La película ganó $ 867 millones en la taquilla mundial durante el verano.

La séptima película de la serie «Jurassic» y la cuarta en el actual ciclo del «Mundo Jurassic», «Jurassic World Rebirth» reinicia la franquicia que se esperaba que quedara latente después del «Mundo Jurassic: Dominion» de 2022. Scarlett Johansson, Mahershala Ali y Jonathan Bailey protagonizan la secuela como personajes totalmente originales, como el director Gareth Edwards hace su propia incursión en la franquicia.

Mientras que «Rebirth» vino con caras frescas frente a la cámara, el veterano guionista David Koepp escribió el guión. Koepp escribió el «Parque Jurassic» original en 1993, así como su secuela de 1997, «The Lost World: Jurassic Park». «Rebirth» marca el primer crédito de escritura de guiones de Koepp en una película «Jurassic» en 28 años, y su primera colaboración con un director que no sea Steven Spielberg en la franquicia.

Los críticos reaccionaron al «renacimiento» con ambivalencia. Aunque algunos elogiaron las actuaciones y las secuencias de acción de la película, muchos encontraron su historia trillada. Como la séptima película sobre los humanos que sobreviven a los dinajeros, incluso las secuencias más emocionantes o los homenajes mejor intencionados para el trabajo original de Spielberg comienzan a sentirse como un territorio retirado.

La película se estrenó en los cines el 2 de julio, recaudando $ 147 millones en la taquilla nacional durante el fin de semana festivo de cinco días. Esta actuación fue en parte con «Dominion», que recaudó $ 145 millones tres años antes durante tres días, pero no alcanzó el anterior «Jurásico Mundo: Reino Fallen» y «Jurassic World», que se abrió a $ 148 millones y $ 208 millones en 2017 y 2014, respectivamente.

Afortunadamente para Universal, las películas «Jurassic» se desempeñan convencionalmente en los mercados de videos caseros, con «Jurassic World» y «Fallen Kingdom» respectivamente recogiendo $ 150 millones adicionales y $ 68 millones en ventas de DVD y Blu-ray. Si bien las métricas para el éxito en la transmisión son indudablemente diferentes, es probable que la capacidad de ver «Rebirth» en casa ayude a Peacock y la franquicia «Jurásica» a extinguirse.