‘Jurassic World Rebirth’ alcanza $ 800 millones en todo el mundo

«Arma«,» La aclamada película de terror de Zach Cregger sobre una comunidad sacudida por la misteriosa desaparición de un grupo de niños, anotado en el internacional Taquillas. La película, que encabezó las listas nacionales en su primer fin de semana, obtuvo $ 27.5 millones de 73 mercados internacionales para llevar su recorrido global a $ 70 millones.

‘Armas «fue lanzado por Warner Bros. y New Line y las estrellas Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong y Amy Madigan. Costaron $ 38 millones para producir, preparándose bien para una carrera muy rentable en los teatro. Recogió $ 2.7 millones, Francia, donde obtuvo $ 2 millones y Australia, donde recaudó $ 1.8 millones.

El otro nuevo lanzamiento del fin de semana, «Freakier Friday» de Disney, ganó $ 15.5 millones de 46 territorios internacionales. La película es una secuela de «Freaky Friday» de 2003, y reúne a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan como madre e hija que intercambian cuerpos. Cuesta $ 42 millones para producir y ha ganado $ 44.5 millones en todo el mundo.

«Fantastic Four: The First Pass» de Disney y Marvel ganó $ 17.5 millones a nivel internacional durante el fin de semana. Eso lleva el bruto global de la adaptación de cómics a $ 434.2 millones después de tres semanas de lanzamiento. Antes de Covid, las películas de Marvel alcanzaron rutinariamente $ 1 mil millones en la taquilla, pero la venta de entradas para películas de superhéroes se ha caído más recientemente y «Fantastic Four: The First Pass» puede terminar su carrera por haber ganado menos que «Superman», que fue producida por sus rivales DC Studios. El recorrido mundial de «Superman» es de $ 578.8 millones después de que la película ganó $ 5.8 millones a nivel internacional.

En términos de hitos, Universal «Renacimiento mundial jurásico«Ganó $ 16 millones en el extranjero, lo que significa que pasará la marca de $ 800 millones en algún momento en las próximas horas. Ese es un resultado impresionante, pero puede que no coincida con los más de $ 1 mil millones que» Jurassic World Dominion «, la película más reciente en la franquicia, asustada. Costaron $ 180 millones, que son tensores de tensiones de otros» Jurásicos «. hasta $ 9.3 millones a nivel internacional, lo que eleva su total mundial a $ 83.9 millones.