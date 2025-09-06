Juraría que Matthew McConaughey salvó a 22 niños

Ochenta y cinco personas murieron en el incendio del campamento de 2018 que consumió la ciudad de Paradise, California, pero el número podría haber sido más alto, si no fuera por el conductor del autobús que pasó a 22 niños de primaria a través del infierno. Testificar lo cerca que estuvieron de ser quemados vivos y revivir la emoción de reunirse con sus padres son las razones clave por las que las personas podrían querer ver la película de desastres de la vida real «El autobús perdido«Pero no subestimes el sorteo de la estrella de cine Matthew McConaughey. Su personaje puede ser un héroe de la vida real, pero en la pantalla, parece que él es el que se asegura de que esos niños salgan bien, bien, bien.

A medida que avanzan las tareas, «The Lost Bus» parece ideal para Paul Greengrass¿Quién podría haber tenido mejores ofertas para considerar antes de la «noticia del mundo» occidental de 2020? Apple tuvo la suerte de conseguirlo para un sensacional docudrama que se presta al enfoque inmersivo y de testigos de Helmer «United 93». Es solo que el ángulo, aunque inspirador, no comienza a rayar lo que el público quiere de una historia de Fire Camp, a saber, el antes y después de todo: ¿quién, si alguien, eran los villanos corporativos y cívicos responsables del incendio, y cómo se logró una comunidad así reconstruida?

En el último frente, Ron Howard llegó allí primero, y al igual que él habría sido el próximo director más obvio en manejar tal proyecto (entre «fondos» y «trece vidas»). Co-escrita por Brad Ingelsby, «The Lost Bus» se asemeja a varias otras películas de Greengrass en que también es delgada en el personaje (solo uno de los niños tiene un nombre y personalidad), pero logra hundir al público en la acción, lo que, en este caso, significa tratar de dirigir un vehículo perturbador a través del infierno.

El director se reúne con el director de fotografía Pål Ulvik Rokseth para una película que es más inestable y más radicalmente portátil que su colaboración anterior, el subestimado pero exigente «22 de julio». Puede hacer que alcance la dramamina incluso antes de que estallaran los incendios, ya que Greengrass presenta un día normal (el inmediato antes del 8 de noviembre de 2018) en la vida de Kevin como alguien escribió una canción country sobre él: su esposa lo dejó, su hijo lo odia, su perro confiable debe ser dejado (sin broma) y allí no es suficiente trabajo para pagar los billetes.

Esos detalles se adaptan a Matthew McConaughey de todo, ya que la carismática estrella tejana no hace ningún esfuerzo por ocultar su acento e incluso llega a lanzar a su propia madre (Kay McCabe McConaughey) y Child (Levi McConaughey) como la familia de Kevin en la película. Greengrass siempre se ha comprometido escrupulosamente con la autenticidad, pero aquí hace todo lo posible para incluir al jefe de bomberos John Messina, al despachador Beth Bowersox y a otros participantes, interpretando a sí mismos o a personajes adyacentes en la película.

¿El resultado es más atractivo o instructivo que un documental? Tal vez no al principio, cuando Kevin está actuando erráticamente, discutiendo con su ex esposa sobre lo que es mejor para su hijo, Shaun. El niño llamó enfermo de la escuela el 7 de noviembre, y Kevin no le creyó, pero el día del incendio, Shaun está realmente sufriendo y atrapado en casa. Todo el tiempo Kevin está rescatando a esos niños (sin servicio celular o servicio de radio), está preocupado por el bienestar de su hijo, lo cual es más efectivo si sabe que es Levi en el papel.

McConaughey se une a otro actor de nombre, América Ferrera, quien interpreta a Mary Ludwig, la maestra de escuela cuyos cargos Kevin tuvo la tarea de escoltar a través del peligro. Ella es una participante tan activa como él, haciendo todo lo posible para mantener a los niños tranquilos y asumir algunas de las tareas más desalentadoras, como tomar la rueda mientras Kevin dirige el tráfico y busca agua durante una parada de boxes peligrosa. En este momento, el humo ha bloqueado el sol (una niña pregunta si es nocturna) y el aire ha convertido una naranja brillante y brillante. Uno solo puede imaginar cómo debe haber sido respirar.

Los efectos visuales, por ILM y un puñado de otros proveedores, son a la vez aterradoras e increíbles, aparte del pésimo trabajo realizado para reflejar el accidente que lo encendió todo (un gancho de hierro que se rompió en una torre de transmisión de gas y electricidad del Pacífico, lo que hace que el conductor vivo se rompa contra el marco y las chispas de la ducha en el cepillo seco debajo). Algunas de las imágenes de la luz del día amplia no logran convencer, incluidos los primeros esfuerzos de los bomberos para alcanzar el incendio antes de que pueda salir de control, aunque las escenas más importantes, cuando el autobús está envuelto en humo y llamas, se ven impresionantes.

La rigurosa recreación de Greengrass demuestra más emocionante aproximadamente una hora y 45 minutos después, después de que el autobús ha sido estacionado por un largo y hablador hechizo (Kevin discute arrepentimientos sobre su relación con su padre, mientras que Mary nacida y criada en el paraíso explica que siempre consideró que el lugar seguía segura, pero ahora desea viajar más). Toda la película, Greengrass ha estado dando al público el POV del incendio forestal, impulsado por fuertes vientos y brasas en todas las direcciones. Ahora viene corriendo por el claro donde están esperando un descanso, y los dos adultos toman un extintor de incendios y lo rocían en brotes frescos.

Reconociendo la inutilidad después de un tiempo, suben a bordo, se unen para reiniciar el motor sobrecalentado y acelerando a través de un largo tramo de carretera en llamas, rodeada de todos los lados por visiones apocalípticas de autos quemados y casas colapsadas. Este es presumiblemente el segmento que el público pagará por ver, y si están mirando en Apple TV+, pueden saltar directamente a esta parte. Y, sin embargo, entre cuando la película fue Greenlit y su estreno en el Festival de Cine de TorontoCalifornia ha soportado incendios forestales récord. Menos personas murieron, pero muchas más vidas fueron destruidas, tampando cualquier placer que se deba tener de «el autobús perdido» con una dura ayuda de la realidad.