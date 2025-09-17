Juramento del entrenador de Marsella después de ‘Bersepti’ dos sanciones reales de Madrid

VIVA – Entrenador de Marsella, Roberto de Zerbirealmente enojado después de que su equipo perdió 1-2 por Real Madrid en el evento Campeón de la liga 2025/26, miércoles por la mañana Wib, 17 de septiembre de 2025

El hombre italiano acusó al árbitro Irfan Peljto como el culpable de la derrota de Marsella, especialmente relacionada con la segunda penalización de Madrid en el minuto 80.

El momento cálido ocurre cuando Facundo Medina Duel con Vinicius Junior. Medina, que trató de barrer la pelota, fue golpeada por la mano, y el árbitro inmediatamente señaló el punto blanco.

Kylian Mbappe Frío ejecutando fríamente la penalización, al igual que su primer gol en el minuto 28. El gol aseguró que Madrid regresó a casa con tres puntos, a pesar de haber perdido a Dani Carvajal, quien fue expulsado por el árbitro en el minuto 71.

Después del partido, De Zerbi no pudo contener las emociones. Dijo que la decisión del árbitro fue realmente vergonzosa.

«La segunda penalización es bastante vergonzosa. Eso no es una penalización. No está bien. Todavía diré que a pesar de que beneficia a mi equipo», dijo De Zerbi, citado por Sport ES.

No solo una cuestión de penalización, De Zerbi también cuestionó la tarjeta roja de Carvajal. Se consideró que el defensor senior de Madrid tenía un cabezazo al portero de Marsella, Geronimo Rulli.

«La expulsión fue excesiva. No dio el golpe, solo inclinado. Pero esa es la regla», dijo De Zerbi.

Madrid afortunadamente, Marsella Bitting Fingers

La victoria de Madrid ha confirmado cada vez más el papel vital de Mbappe en Bernabéu. Sin embargo, para Marsella, la derrota dejó una sensación amarga y enojo debido a la decisión del árbitro que se consideró un lado.