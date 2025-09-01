Junto con Rinaldy Yunardi, PNM trajo a 14 grandes mujeres a la etapa del mundo de la industria creativa

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Presentar capacitación y consulta exclusiva para los 14 mejores clientes de Mekaar en la categoría de artesanía y moda de Java y Bali con famosos diseñadores indonesios, Rinaldy Yunardi. Esta actividad está destinada a proporcionar experiencia en profundidad y la última visión de diseño para el desarrollo de sus respectivos productos comerciales. Este programa también está en línea con el objetivo de PNM como una institución financiera que no solo proporciona capital financiero, sino también de capital social e intelectual para que sus clientes aceleren el crecimiento y el desarrollo de ultra micro empresarios. Al 30 de junio de 2025, PNM a través del programa Mekaar ha alcanzado a más de 21.9 millones de mujeres desfavorecidas en toda Indonesia.

Esta capacitación está diseñada de tal manera que cada cliente obtiene oportunidades intensivas de aprendizaje, desde técnicas de innovación de productos hasta marcas creativas. La colaboración entre ultra micro empresarios y diseñadores como este es muy importante porque ayuda a los artesanos tradicionales a expandir el mercado, mejorar la calidad del producto y fortalecer la competitividad nacional en el sector de la industria creativa.

Dos de los mejores clientes, a saber, la Sra. Anis, los títeres de Jogja y la Sra. Ariri, los artesanos de Batik de Cirebon crearán productos de colaboración con Rinaldy Yunardi. Este producto de colaboración se subastará en el evento Sonderlab X Creative Glass que tuvo lugar del 23 al 26 de octubre de 2025. Los resultados de la subasta se donarán a través del programa PNM Care para apoyar la educación en Indonesia. En este espacio creativo, PNM invita a los clientes a comprender que «la artesanía no es solo un oficio, sino un lenguaje nacido de las manos, el corazón y el viaje de la vida».

El Secretario Corporativo de PNM, entonces Dodot Patria Ary, la visión proporciona optimismo relacionado con esta actividad, enfatizó que la inversión en la capacidad intelectual y social de MSMES es la base del futuro de la economía creativa de Indonesia. PNM espera que la inspiración, la creación de redes y las habilidades obtenidas por 14 de estos clientes fortalezcan el espíritu de innovación y sostenibilidad de su negocio en el futuro.

«Creemos que esta colaboración abre el camino para que la artesanía y la moda UMKM se muden, desde el local hasta el global, desde los mercados tradicionales hasta la apreciación mundial. Esto está de acuerdo con el valor de crecer en PNM que siempre intentan igualar cada paso de las grandes mujeres orgullosas de las familias indonesias», dijo Dodot.

PNM cree que los pequeños pasos de hoy serán un gran punto de apoyo para el futuro de las MIPYME indonesias. A través de la capacitación con Rinaldy Yunardi, el espíritu para continuar creciendo, cuidando e inspirarlo se espera que se planten firmemente en los clientes. La esperanza, esta colaboración no solo produce un trabajo creativo de alto valor, sino que también abre el camino para que los productos locales de artesanía y moda penetren en el mercado global. Con un apoyo sostenible, PNM es optimista de que los ultra micro emprendedores se convertirán en una motocicleta que impulsa la economía del pueblo en Indonesia.