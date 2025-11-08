Junto con el Ministro Coordinador del Primer Ministro, el PNM construye la independencia de las personas con discapacidad a través de hogares inclusivos en Kebumen

Kebumen, VIVA – En medio de las limitaciones, el espíritu de independencia se fortalece. Eso es lo que sienten ahora los padres de niños discapacitados que son miembros de la Casa Inclusiva Kebumen. Gracias al apoyo del PT Permodalan Nasional Madani (PNM), ahora tienen nuevas capacidades para desarrollar habilidad batik que puede ser una fuente de sustento sostenible.

Lea también: No solteros, sino empoderadores: decenas de miles de graduados de escuelas secundarias y escuelas vocacionales se convierten en impulsores económicos de la «gente pequeña» a través del PNM



PNM no sólo está presente con la ayuda de un conjunto de herramientas de batik, sino también a través de un programa de tutoría y empoderamiento que inculca confianza en uno mismo y habilidades empresariales. Esta iniciativa está en línea con el programa del Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura (Kemenko PMK) para fortalecer la participación comunitaria en el desarrollo económico inclusivo.

El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar, invitó a toda la comunidad a aceptar muy abiertamente a las personas con discapacidad. También está comprometido a aumentar el número de casas de empoderamiento de las personas con discapacidad para que la comprensión de la igualdad pueda difundirse más ampliamente.

Lea también: La innovación en finanzas sostenibles de PNM recibe un valioso reconocimiento



«Los hogares inclusivos pueden ser un ejemplo de cómo avanzar desde abajo, aumentar la confianza, la independencia, la perseverancia y el sacrificio para hacer realidad las esperanzas de las familias con discapacidad», explicó Muhaimin.

La Casa Inclusiva Kebumen es un espacio de aprendizaje así como un lugar de empoderamiento para familias con niños con discapacidad. La actividad de hacer batik no es sólo una habilidad, sino también una terapia emocional y un medio para demostrar que el empoderamiento puede surgir del cuidado.

Lea también: Los graduados de secundaria pueden estudiar gratis y realizar la Umrah: el PNM agradece la vanguardia del empoderamiento comunitario



El director principal del PNM, Arief Mulyadi, enfatizó que empoderar a grupos vulnerables como este es una parte importante del compromiso del PNM de construir una economía más inclusiva y justa.

«Cada familia tiene el potencial de desarrollarse. Los padres de niños con discapacidad muestran una fortaleza extraordinaria porque no sólo se preocupan por ellos, sino que también se esfuerzan por crear un futuro mejor. PNM quiere ser parte de ese viaje, brindándoles apoyo real para que puedan crecer más empoderados», dijo Arief.

Además de proporcionar equipos de batik, PNM también brinda asistencia de empoderamiento para que este grupo pueda gestionar la producción, el marketing y las finanzas de manera más profesional. Se espera que este enfoque integral pueda hacer de Rumah Inclusive Kebumen un ejemplo de buenas prácticas en el empoderamiento socioeconómico comunitario.

Con este paso, el PNM reafirma su papel como institución que no sólo distribuye financiamiento, sino que también fomenta un espíritu de vida e independencia. «El empoderamiento no es sólo un programa, sino una forma de encender la esperanza para que todas las familias, sin excepción, puedan crecer juntas», concluyó Arief. (LAN)