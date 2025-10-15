Junto con Danantara, Pramono dice que Yakarta está lista para construir PLTSa

Jacarta – Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung dijo que su partido estaba dispuesto a desarrollar una central eléctrica Basura (PLTSa) junto con la Agencia de Gestión de Inversiones en Energía Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Pramono dijo que la preparación de la infraestructura y el gran volumen de residuos hacen de Yakarta la zona con mayor potencial.

«Para asuntos relacionados con PLTS, nos hemos sentado con Danantara muchas veces y se ha acordado, porque en comparación con otras regiones, la infraestructura de Yakarta está mejor preparada», dijo Pramono a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Pramono dijo que la producción diaria de residuos en Yakarta ha aumentado de 7.700 toneladas a alrededor de 8.000 toneladas por día. No sólo eso, la pila en el Sitio de Procesamiento Integrado de Residuos (TPST) de Bantargebang también alcanzó alrededor de 55 millones de toneladas.

Esta condición, afirmó Pramono, tiene un gran potencial para convertir los residuos en energía eléctrica. Predice que se podrán construir cinco PLTS.

«Si se construye un PLTS con un alimentador o un aporte de alrededor de 2.500 a 3.000 toneladas, entonces podemos construir de cuatro a cinco PLTS. Un PLTS producirá aproximadamente 35 megavatios», dijo.

Además, Pramono dijo que el proyecto despertó un gran interés por parte de inversores nacionales y extranjeros. Aparte de eso, este proyecto es eficiente sin necesidad de subsidios ni tarifas de propinas.

«Si el precio es de 20 céntimos por kWh, entonces no hay necesidad de pagar una tasa de vertido. Por lo tanto, estoy seguro de que el problema de los residuos en Yakarta pronto se resolverá», concluyó Pramono.