Juntas globales de constelación de Jan Holoubek ‘Wild, Wild East’ de Jan Holoubek

Constelación global ha abordado los derechos de ventas en todo el mundo para Jan HoloubekEl thriller noir de la Segunda Guerra Mundial «Wild, Wild East», calienta su inclusión en el mercado de financiamiento de GAP en el Festival de Cine de Venecia. Global Constellation presentará la película a los distribuidores en el Festival de Cine de Toronto.

La película está protagonizada por Itay Tiran («Run Boy Run», «Demon») y Joanna Kulig («Ida», «Guerra fría»), y es producida por los principales productores polacos Bogna Szewczyk-Skupień y Klaudia Smieja-Rostworowska para Madants («The Brutalist», «Lamb», «Silent»), y Ewaique. Interés «,» Guerra Fría «,» Ida «) para emociones extremas, junto con Holoubek.

Actualmente en preproducción, «Wild, Wild East» comenzará la fotografía principal en octubre en Polonia y Letonia.

Warner Bros. Entertainment Polska distribuirá la película en Polonia.

Ambientada en Polonia ocupada en 1943, la película sigue a Martin Wolff, un funcionario alemán enviado a una aldea remota para investigar la desaparición de un abogado judío. Su llegada perturba la orden frágil entre los aldeanos con cicatrices, los colaboradores corruptos y las autoridades nazis, desenterrando una red de traición y codicia atada a susurros del fortuna oculta del abogado. Sin embargo, a medida que las verdades más oscuras del pueblo salen a la luz, la búsqueda de Wolff puede estar escondiendo más de lo que revela.

La película marca el último esfuerzo de dirección de Holoubek, luego del aclamado éxito de taquilla de la crítica «25 años de inocencia» y la serie de Netflix «The Mire», «High Water» y «Heweliusz».

Holoubek dijo: «Este guión ha pasado años en proceso, pero sus temas se sienten más urgentes que nunca. El odio no desaparece; se resurge, reformado con cada generación. En el corazón de nuestra historia está este ciclo de violencia y la necesidad de enfrentarlo de frente».

Fabien Westerhoff, jefe de la constelación global, dijo: “Un thriller noir que presenta la estrecha frontera entre el desierto y la civilización, la película refuerza un pueblo polaco remoto como un espejo inquietante del colapso de la guerra, donde las identidades fracturadas ponen al descubierto las verdades más profundas de la supervivencia, la colaboración y la resistencia. Esperamos presentar la película a nuestros distribuidores en ToronTo!» «

La película es coproducida por TVN Warner Bros. Discovery, Adam Gudel en el moderador Inwestycje, Filip Friedman y Michał Wawrzynowicz, y es cofinanciado por el Instituto de Cine Polaco, WROCław Feating Studio en asociación con Mid Marchmedia. Alise Gelze proporciona servicios letones en White Picture.

«Wild, Wild East» es la última adquisición para la constelación global, que forma parte del grupo Vuelta. Su pizarra de Venecia incluye el documental de Marianne Faithfull «Broken English», de Iain Forsyth y Jane Pollard, junto con los títulos de la Semana de los Críticos de Venecia «Ish» de Imran Perretta y «Straight Circle» de Oscar Hudson.

La compañía se dirigirá a Toronto con el estreno mundial de «The Captive» de Alejandro Amenábar y los estrenos norteamericanos de «Olmo» de Lloyd Lee Choi y «Olmo» de Fernando Eimbcke.