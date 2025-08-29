Junta Ejecutiva de la Unión de Estudiantes Musulmanes indonesios Kecam Anarchist Group durante la demostración

Yakarta, Viva – La Junta Ejecutiva de la Unión de Estudiantes Musulmanes de Indonesia (PB SEMMI) afirmó estar preocupada y condenó al grupo que actuó anarquista durante la acción demostraciónJueves 28 de agosto de 2025.

Las acciones anarquistas no solo causan daños a las instalaciones públicas. Pero también resultó en la caída de las lesiones al alma de la policía y la comunidad.

«PB SEMMI considera que las acciones anarquistas no reflejan el valor de la lucha en función de la justicia y aspiración La gente «, dijo el presidente de PB Semmi, Bintang Wahyu Saputra en su declaración, viernes 29 de agosto de 2025.

«Por el contrario, estas acciones brutales en realidad dañan el orden democrático y amplían la brecha en la comunidad», continuó.

Luego apeló a que todos los indonesios no fueran provocados fácilmente por aquellos que querían dividir la nación.

«Mantener el conducto también Estabilidad nacional Es una responsabilidad compartida para mantener la integridad de la República Unitaria de Indonesia (NKRI) «, dijo.

PB SEMMI también pidió que todos los elementos de la nación sean más sabios en la transmisión de aspiraciones y aún priorizan formas pacíficas y dignas.

«Teniendo en cuenta la situación geoglóbica que está llena de incertidumbre, junto con la guerra económica y geopolítica internacional, Indonesia necesita cohesión nacional, unidad y solidez para mantenerse puestos en enfrentar diversos desafíos», concluyó.