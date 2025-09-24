June Squibb para organizar Oxygen True Crime Series ‘Killer Grannies’

June Squibb está listo para organizar el próximo Oxígeno La verdadera serie del crimen «Grannies Killer» Variedad ha aprendido exclusivamente.

El programa se anunció por primera vez como parte de la pizarra del cableador en mayo. Se debe a su estreno en oxígeno a finales de este año, aunque no se ha establecido una fecha de estreno oficial en el momento de esta publicación. La logline oficial para el espectáculo establece:

“A true-crime series that chronicles the most shocking and unpredictable cases involving a killer no one would suspect: Grandma. In every self-contained episode, a rollercoaster ride of a case unfolds as investigators dig deep and chase every lead until they finally catch their unexpected killer. Through gripping archival footage, selective recreations and cinematic imagery, and in-depth interviews with investigators, prosecutors, friends and family, every episode Retiré la cubierta de plástico en el sofá para descubrir un mundo de parcelas siniestras y hechos malvados desempacando por qué y cómo estas matriarcas maternas de la familia pueden volverse mortales ”.

Squibb es una actriz muy querida y muy celebrada con una carrera en el escenario y la pantalla que abarca siete décadas. Comenzó a trabajar en Broadway en la década de 1950, mientras hizo su debut cinematográfico en 1990. Recibió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de Alexander Payne 2013 «Nebraska», además de muchos otros elogios y nominaciones. En 2024, interpretó el primer papel principal de su carrera en «Thelma», interpretando a una mujer que es víctima de una estafa telefónica y se propone recuperar su dinero. Squibb también ha aparecido en episodios de programas como «Shameless», «American Horror Stories», «Modern Family», «Glee» y «Good Girls».

Ella es representada por artistas innovadores.

«Grannies Killer» es producida por Jarrett Creative. Seth Jarrett, Julie Insogna Jarrett y Josh Bingham sirven como productores ejecutivos.