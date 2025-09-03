Julio Torres en teorías de color, películas de juguetes y diversidad de Hollywood

«¡Blanco, delgado y hermoso!»

Julio Torres Desduca esto mientras corta un burrito vegano con un tenedor y un cuchillo, luego se ríe en una risa lo suficientemente fuerte y lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por cualquiera que pase por las puertas abiertas de este Café de East Village. Hemos estado discutiendo la actriz principal de una película que se estrenó a principios de este año, y está brotando sobre lo inteligente que encontró la película y su actuación cuando hace el comentario. «¿No es curioso lo lejos que hemos devuelto? Como, wow, esos tres años fueron entonces duro. De repente, los nominados para todo, todos los

listas, todos «.

Al igual que todas las industrias estadounidenses, Hollywood ha visto un cambio en los impulso de la diversidad y la inclusión que comenzó en 2020. Por supuesto, la reelección de Donald Trump tiene mucho que ver con eso, pero Torres duda en nombrar al presidente como la única causa, diciendo: «Creo que nos estamos apresurando a enmascarar algo en lugar de arreglarlo». El movimiento hacia atrás hacia «blanco, delgado y hermoso» es un síntoma de uno de los rivales jurados de Torres: la burocracia estadounidense y la supresión de las personas e ideas marginadas que vienen con ella.

Pero esa no es la lengua vernácula que usa para su lucha. En cambio, tiene «Teorías de color. » En Performance Space New York, a partir del 3 de septiembre, Torres traerá al público más lejos al universo surrealista que ha construido en proyectos como su serie 2024 HBO «Fantasmas», su película de 2023 «Problemista» y especialmente su comedia especial de 2019 «My Formas favoritas», que lo vio narrar los malvados más profundos que se encuentra en todo, desde los ’90 de los 90, los juguetes de la Capital E. él.

«Estoy usando el color como una forma de explicar las cosas que todos hemos observado antes», dice. «Ese tropo donde un director le da a un actor una nota, como ‘ser más morado o naranja’, yo conseguir eso. Entonces esto se siente como una forma de explicarme a mí mismo «.

Julio Torres dibuja un caballete durante un ensayo de «teorías de color»

Andrew Patino

Todo, espiritualmente, tiene un color en el mundo de Torres. ¿Qué pasa con las «teorías de color» en sí?

Es un concepto que se toma bastante en serio. «El espectáculo es bastante morado», dice. «Se trata de ira dentro de un sistema burocrático. La ira y la frustración son rojos, y el sistema burocrático es azul, por lo que combinados, son morados, lo cual fue una idea de título que tuve para ‘Problemista’ en un momento». Aunque la película finalmente tomó su nombre de una palabra en español para «alborotador», protagonizó una aspirante a diseñador de juguetes de El Salvador desesperado por encontrar a alguien para patrocinar su visa de trabajo y ayudarlo a mantenerlo en Nueva York, una tensión morada si alguna vez hubo una.

Por algún milagro, Torres, que con frecuencia abraza el término «alienígena» como su estado de inmigración y su forma de estar en el mundo, dice que «nunca tuvo una nota para ser más normal» de los ejecutivos que defienden su trabajo.

«Creo que es porque no me puse en el camino de emular algo que ya existe. Si decides que quieres escribir una comedia romántica reconocible, las notas que obtienes te empujarán más cerca de qué versión exitosa es», dice. Pero no hay una «versión exitosa» preexistente de un proyecto de Julio Torres además de los que él mismo hizo.

Su capacidad para enmarcar opuses completos en torno a juguetes, colores y formas ha demostrado que Torres es una fábrica para las tomas sofisticadas de conceptos infantiles, una habilidad que podría hacer que sea invaluable para la máquina de contenido de Hollywood. «Han preguntado: ‘¿Tienes ideas para XYZ?’ Desde ‘Barbie’, muchas franquicias de juguetes [have reached out]Y lo pienso sinceramente «, dice. Se hace una larga pausa, pareciendo casi reconsiderar una de esas ofertas mientras hablamos.» ¡Pero nunca lo hago! » Él dice, estallando en otra risita de 10 segundos de largo.

Torres afirma que no ha jurado por completo la corriente principal. «Tal vez algún día», reflexiona, podría haber una manera de asumir un proyecto IP y hacerlo suyo. «Cuando pienso en las películas de ‘Batman’ de Tim Burton, pienso en ellas como películas de Tim Burton, no en las del estudio». Luego, su problemista interno que se asomaba, se desvía hacia una tangente y se ríe: «¿Los traerán de vuelta ahora? ¿Vamos a conseguir a Michelle Pfeiffer y Danny Devito? ¿Un universo cinematográfico de Catwoman con Halle Berry y un holograma de Eartha Kitt?»

Cuando pregunto de qué color aún no hemos discutido es más esencial saber, dice: «Beige. Beige es lo que Hollywood ha estado empujando». Ha bajado la voz como si le dijera un secreto, pero al final de su explicación: «Ojos grandes. Little Bouth. Microscópico Nariz ” – Ambos nos estamos riendo tan fuerte que apenas podemos respirar.

Está claro que, si Torres alguna vez va a hacer una «Barbie» o «Batman», ahora no es el momento. Su descanso para la cena ha terminado, y estamos caminando al teatro para un ensayo tecnológico, donde seguirá saliendo de naranja y amarillo hasta las 10 pm en «teorías de color», las narices son grandes. Las ideas son ajenas. Y la gente es morada.