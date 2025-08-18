Julio Rojas copreadas de la serie de ciencia ficción ‘Hidden Island’ en SANFIC

Posiblemente la serie más atractiva a nivel mundial que emerge de Chile en los últimos años, el thriller de ciencia ficción «Hidden Island» («Isla Ocula») realiza una proyección especial de sus dos primeros episodios en el Festival Internacional de Cine de Santiago (Sánfica) el 18 de agosto para los invitados del festival, seguido de una proyección pública el 21 de agosto.

Copiluido por Julio Rojasrenombrado por su exitoso podcast serie «Caso 63», junto a Felipe Carmona («Prisión en los Andes») y Juan M. Dartizio («Un enemigo desconocido»), «Hidden Island» protagoniza Daniela Ramírez, internacional nominada por su actuación en HBO MaxLa serie limitada «Isabel: la historia íntima de Isabel Allende. »

La serie de seis partes sigue a Fabiola, un detective interpretado por Ramírez, quien regresa a su ciudad natal en el archipiélago de Chiloé para investigar la desaparición de un estudiante de arqueología mexicana. A medida que se desarrolla el caso, debe determinar si es un secuestro directo, o algo mucho más inexplicable, vinculado a la leyenda de la mítica isla de la amistad de Chile. Los rumores que rodean la isla hablan de desapariciones extrañas, curaciones milagrosas y posible actividad extraterrestre. Rodrigo Susarte («Gen Mishima», «Invunche») dirigió los seis episodios.

Para el showrunner Pablo Díaz del Río de Estudios de RíoEl proyecto comenzó a tomar forma hace seis años, cuando recibió tres propuestas diferentes de varios escritores, todos inspirados en esta leyenda. «El tercero me fue traído por un talentoso director de fotografía chileno y amigo cercano, Mauro Veloso. Fue esa versión que elegí desarrollar como productor, y ahí es donde el proyecto realmente comenzó», dijo. Raúl Méndez de México, quien interpreta al periodista padre del estudiante desaparecido, también es productor.

Como un ávido marinero, Díaz y sus amigos se propusieron encontrar esta mítica isla un verano, en dirección a Kent Island que tiene coordenadas de geolocalización similares. Les llevó cuatro días llegar a esta isla extremadamente remota. Si bien no vieron ningún extraterrestre, admite que les sucedió cosas extrañas después de que pensaron que vieron a una persona vestida de blanco en esta isla deshabitada y el motor de su nuevo zodiaco se agitó.

Díaz recuerda que cuando Rojas se unió por primera vez a la sala de escritores, lo primero que les dijo fue que estaban demasiado dudos en discutir la vida extraterrestre, que estaban conteniendo demasiado.

«Nos dijo:» Esta es una leyenda que trata sobre la vida extraterrestre y la audiencia esperará respuestas, o al menos para que el tema se aborde sin vergüenza ni restricción «.

“That really blew our minds—everyone in the writers’ room—because we had been so cautious not to fall into a fantastical genre that didn’t feel grounded in a meaningful fantasy. We were constantly trying to approach the topic—whether it was extraterrestrial life or existence in another dimension, which could also mean life after physical death—without falling into clichés,” said Díaz, adding: “Julio was a great guide in that REGISTRO.

«Y creo que no cayamos en clichés, que logramos crear una serie más filosófica y más existencial, con guiños a la ciencia ficción», señaló, señaló: «Aunque no teníamos el presupuesto para hacer un» interestelar «o una» llegada «, creo que mantuvimos nuestros propios bien, dados los recursos que tuvimos».

«Digamos que la serie termina hablando de inteligencia artificial y sobre la humanidad, sobre lo que estamos experimentando como humanidad en los tiempos actuales. Fabiola lo sentirá como una especie de premonición, y tendrá una visión para la segunda temporada, que tiene lugar en el año 2028», agregó.

La fotografía principal comenzó en octubre en la región de Chile de Los Ríos, donde dispararon durante unas nueve semanas y tuvieron que lidiar con los desafíos de la lluvia, las temperaturas frías y los brotes nocturnos. Algunos interiores fueron filmados en los estudios de Río, que tiene dos etapas de sonido de aproximadamente 3,767 pies cuadrados cada uno, por lo que alrededor de 7,535 pies cuadrados en total. Y están construyendo un tanque de filmación submarina de cuatro metros de profundidad (aproximadamente 13 pies), dijo Díaz.

Río Estudios está buscando un coproductor mexicano para la temporada 2, que probablemente se establecerá en México. Hay una isla misteriosa similar en México llamada Isla Vermeja, según Díaz.

Respaldado por las agencias estatales CNTV y Corfo, «Hidden Island» es coproducida por Filmo Estudios, la casa de postproducción/VFX con sede en Santiago detrás de los éxitos como «El Conde» de Pablo Larrain y el «The Eternal Memory», nominado al Oscar «de Maite Alberdi,» en su lugar «. La red de televisión gratuita de propiedad de Paramount, Chilevisión, está configurada para transmitir la serie localmente.

MGE, con sede en Miami, dirigido por Esperanza Garay, también es coproductor. La búsqueda está en marcha para un distribuidor y plataforma internacional.

El 21 énfe se ejecuta del 17 al 24 de agosto.