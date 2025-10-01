Julio César no tiene miedo, Persib está listo para pelear en la sede de Bangkok United

Bangkok, Viva – Defensor central Perseguidor Bandung Julio César afirmó que su equipo estaba listo para enfrentar Bangkok United En el grupo G de la Liga de Campeones de la AFC dos (ACL dos) en el Tahani Pathum, Long, miércoles por la noche 1 de octubre de 2025.

Citado del sitio web oficial del club el martes, Julios César explicó que todos los jugadores estaban en una condición lista y adecuada después de someterse a la recuperación de la apretada competencia.

«Llegamos ayer (28 de septiembre de 2025) y descansamos para prepararnos antes de la pelea. Debemos limpiar en ACL, creo que todo está listo para jugar contra Bangkok (United)», dijo Cesar.

Antes de este partido, Persib Bandung ciertamente apunta a la victoria y lleva la misión de Rising después de su último partido que derrotaron de Persita Tangerang en la competencia de la Super League.

Además, Persib Bandung también se enfrenta a un horario ocupado porque tiene que competir en la Super League y la Liga de Campeones de la AFC (ACL) II.

Después de lidiar con Persita Tangerang, el fin de semana pasado, a solo cuatro días de distancia, Persib Bandung tuvo que tocar el partido contra Bangkok United.

César se dio cuenta de que obtener puntos completos de la sede torcida de United no sería fácil porque estaban llenos de jugadores experimentados, pero creía que Persib Bandung tenía la oportunidad.

«Tienen buenos jugadores y equipos. Aun así, Persib también está habitado por buenos jugadores, somos el equipo campeón y estoy seguro de que jugaremos un buen partido», dijo César.

Antes de este partido, Persib Bandung ocupó el tercer lugar en la clasificación del Grupo G ACL II con un punto, dos puntos a la deriva de Bangkok United en primer lugar. (Hormiga)