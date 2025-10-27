el 38 Festival Internacional de Cine de Tokio tuvo un comienzo espectacular el lunes con la asistencia de una galaxia de estrellas.

Entre los asistentes que desfilaron por la alfombra roja del histórico Teatro Takarazuka se encontraban un verdadero quién es quién de celebridades y cineastas, de Asia y de todo el mundo.

Entre ellos se encontraba el actor francés. Juliette Binochequien presenta en el festival su debut como directora “In-I in Motion”; superestrella china Fan Bingbingquien interpreta el papel principal en la película competitiva “Mother Bhumi”; miembros de la boy band japonesa Generations From Exile Tribe (con su documental programado en el festival); y el actor japonés Takuichi Kumi, que actúa como “navegante” del festival, nombre especial del TIFF para el embajador.

El actor japonés Yoshinaga Sayuri y el cineasta estadounidense Pablo Schrader aportó una dosis muy necesaria de frescura de la vieja escuela al proceso. Yoshinaga, una institución del cine japonés, protagoniza la película inaugural del festival, “Climbing for Life”. Se le entregó el premio TIFF Lifetime Achievement Award en la ceremonia de apertura. Yoshinaga vestía un kimono que mostraba una imagen de Tabei Junko, la alpinista japonesa pionera a quien interpreta en la película.

Schrader presenta su clásico de 1985 “Mishima: Una vida en cuatro capítulos” en una barra lateral dedicada al centenario del nacimiento del legendario novelista japonés. Cuando se le preguntó en la alfombra roja si tenía algún comentario para el público japonés, respondió sardónicamente: «¡No culpen a Estados Unidos por Donald Trump!». Se ha prohibido efectivamente la proyección de una controvertida película biográfica, “Mishima: Una vida en cuatro capítulos”, en Japón desde su estreno en 1985. Originalmente estaba previsto que se proyectara en el primer TIFF en 1985, pero los organizadores lo rechazaron. Cuarenta años después, finalmente tendrá su estreno oficial en TIFF.

El elenco de la comedia escolar japonesa “Blonde” recibió algunos de los más fuertes aplausos de los fanáticos que esperaban, con su elenco apareciendo con trajes a juego y peinados rubios brillantes de la película.

Otros nombres notables en el evento incluyeron al director de “She Has No Name”, Peter Chan Ho-sun; Shibasaki Ko y Mitsushima Hikari, protagonistas de “Bring Him Down to a Portable Size”; el productor de “Elvis” Schuyler Weiss; Zhang Lu, director de “Lengua Materna”; Pengfei, director de “Take Off”; Kitagawa Keiko, protagonista de “Night Flower”; el presidente del jurado del concurso, Carlo Chatrian; y Pen-ek Ratanaruang, director de “Morte Cucina”.

Por segundo año consecutivo, los dioses del tiempo jugaron bien, y el presidente del festival, Ando Hirayasu, comentó: «Después de dos días de lluvia durante el fin de semana, me preguntaba qué pasaría el lunes, pero el clima otoñal resultó ser claro y gracias al apoyo de todos, la alfombra roja fue un éxito espectacular. Este año 270 personas caminaron por la alfombra, un aumento del 30% respecto al año pasado».

Más allá de las estrellas, Ino Toshiro, Ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón, se puso manos a la obra en su discurso en la ceremonia de apertura, incluida la revelación de que Japón será el país de honor en el Mercado de Cannes del próximo año. «A Japón se le ha dado la oportunidad de ser el país de honor en el Marché du Film. Prometo que trabajaremos juntos, en asociación entre los sectores público y privado, para aprovechar al máximo esta oportunidad», dijo Ino.

Ino también anunció que para reconocer los esfuerzos sobresalientes de los encargos cinematográficos, que desempeñan un papel indispensable en el rodaje de exteriores, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha establecido un nuevo Premio Ministerial este año.

El ministro también mencionó el nombre del drama basado en kabuki de Lee Sang-il, “Kokuho”, que debutó en Cannes y se convirtió en el segundo mayor éxito del año en Japón después de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”.

“Recientemente, la película japonesa ‘Eso es todo‘ se convirtió en un gran éxito y, como resultado de su influencia, el interés público por el kabuki, una parte central del patrimonio cultural de Japón, ha crecido significativamente. Estoy encantado de que tales obras estén ayudando a profundizar la comprensión y promover el desarrollo de la cultura japonesa», dijo Ino. «Como gobierno, continuaremos apoyando los esfuerzos para llevar estos fascinantes contenidos japoneses a audiencias de todo el mundo».

«Espero sinceramente que el cine y la industria de contenidos en general sigan creciendo como industrias clave de Japón y como símbolos de nuestra cultura», añadió Ino.

El festival se extenderá hasta el 5 de noviembre.