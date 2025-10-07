Juliette Binoche estrena ‘In-I in Motion’ en el Rio Fest de Brasil

Río de Janeiro, Brasil – Estrella Francesa Juliette Binoche se ha presentado en el 27th edición del Festival Internacional de Cine de Río el estreno de “In-I in Motion”, su primera película como directora, en una sesión de gala en el emblemático teatro Odeon del centro de Río de Janeiro.

Binoche dijo que eventualmente planea trabajar en Brasil: «Me encantaría, me encantaría. Tengo una idea. Espero que algún día llegue».

“In-I in Motion” muestra el proceso creativo detrás de una actuación co-creada por Binoche y el aclamado coreógrafo y bailarín británico Akram Khan en 2007. En la sesión de gala de la noche del 5 de octubre en el Odeon, Binoche mencionó que Robert Redford vio la actuación y la animó a hacer el documental.

«Pasé años sentado en una sala de edición y trabajando en la historia de la película. Es mucho pensar y estar en contacto con tu intuición. Es muy parecido a actuar, porque tienes que quedarte con la sensación de lo que te parece correcto, de lo que es verdadero para ti», dijo Binoche. Variedad.

La Temporada Francia-Brasil 2025, cuyo acuerdo fue firmado por el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, celebra 200 años de relaciones y vínculos diplomáticos entre los dos países.

En el marco del pacto, el Rio Fest, que se celebrará del 2 al 10 de octubre, proyectará 74 películas francesas recientes, además de producciones más antiguas. Sophie Letourneur estará en el festival para presentar su último largometraje, “L’Aventure”, así como dos películas anteriores, “Voyages en Italie” y “Enormous”.

Blandine Lenoir trae “Zouzou” y “Annie Anger”; Romane Bohringing trae “Blurred Love” (“L’amour foulou”) y su última película, presentada en el Festival de Cine de Cannes de este año, “Dile que la amo” (“Dile que lo amo”).

Los cineastas también participarán en sesiones de preguntas y respuestas con el público del festival después de las proyecciones.

La programación de directoras francesas también incluye “Saint Omer” (2022), de Alice Diop; “L’amour et les Forêts” (2023) de Valérie Donzelli; “Grand Central” (2013) y la aclamada “Vie Privée” (2025) de Rebecca Zlotowski, película seleccionada en Cannes; y “Couture” (2025) de Alice Winocour, protagonizada por Angelina Jolie y Louis Garrel, seleccionada tanto para Toronto como para San Sebastián.

Centrado en el sector empresarial del mercado, el Festival do Rio y RioMarket organizan su primer Rendez-Vous Unifrance au Festival do Rio, que reúne a distribuidores y expositores latinoamericanos con empresas comerciales y productoras francesas.

Una veintena de compañías francesas se reúnen en el Festival do Rio. La iniciativa reúne a profesionales en mesas redondas y encuentros privados para fomentar ideas y negocios, para promover la distribución de más producciones francesas y europeas en Brasil. El evento está promovido por el festival en colaboración con Unifrance.

“Esta conexión [with France] representa más que un intercambio cultural. Es el resultado de una relación de larga data que enriquece la programación del festival, ampliando el espectro con la participación de escuelas de cine, encuentros de negocios y una delegación de talentos que permite que Brasil sea visto como un mercado importante para el cine francés y un impulso para las relaciones audiovisuales entre los dos países”, afirmó Ilda Santiago, directora ejecutiva de Programación y Proyectos Internacionales del Rio Fest.