Juliette Binoche en su debut como director ‘In-I In Motion’

Juliette Binoche ganó un Oscar por el «paciente inglés»; ha trabajado con los mayores autores, desde Leos Carax hasta Abbas Kiarostami y Olivier Assayas; y ha presidido los jurados de Cannes y Berlín, entre sus muchos logros. Pero en el clásico estilo Juliette-Binoche, el actor francés iconoclasta no tomó la ruta fácil para dirigir su primera película.

‘In-I in Motion’, que se estrena en el mundo hoy en el Festival de Cine de San Sebastián, se registra su experiencia caótica, desalentadora y, en última instancia, catártica, co-creando y realizando un espectáculo de baile con el conocido coreógrafo británico Akram Khan en el curso de un año sabático y un año 2007. Binoche le dice Variedad Antes de San Sebastián, porque le requería transformar 170 horas de metraje, persigue los derechos musicales de las canciones utilizadas durante innumerables sesiones de ensayo y editar el material abstracto en una película. El resultado es un trabajo igualmente intelectual, político y visceral, que reflexiona sobre la naturaleza de la creación artística, pero que también destaca la personalidad y el gusto de Binoche por los desafíos de los límites.

En el papel, la historia de una famosa actriz que aprende a bailar con un aclamado coreógrafo podría sonar como el lanzamiento de una comedia romántica, pero «In-I in Motion» va en una dirección completa diferente a medida que Binoche revela sus temores, revisita algunos traumas, así como de los desafíos físicos y emocionales que se enfrentó durante el espectáculo que y Khan pasó 100 veces alrededor. Junto con la dirección, Binoche también produjo la película junto a Sébastien de Fonseca en Miao Productions, en coproducción con Ola Strøm en Yggdrasil y Solène Léger en Léger Production. Durante nuestra entrevista, Binoche también habla sobre cómo Robert Redford le dio el impulso de filmar la actuación, y discute la dimensión política de «In-I in Motion» y el papel de los artistas en la sociedad.

En primer lugar, quería decir que estaba fuera de rastreado solo viéndolo bailar en «In-I in Motion». ¡Es impresionante!

¡Ja, yo también estaba sin aliento!

¿Qué te hizo querer tomar un año sabático de tu ocupada carrera como actor para crear este espectáculo a pesar de que no eras un bailarín profesional?

Me tomo algunos descansos, de vez en cuando, y uno de ellos se usó para cocrear este espectáculo con Akram Khan durante aproximadamente un año y medio en total, o casi dos años. Creo que es importante hacer estas paréntesis para volver a buscarlo o volver a colocar su deseo de alguna manera y me encanta caer en otros mundos.

¿De dónde viene la idea de esta colaboración con Akram Khan? ¿Lo conociste?

En realidad, todo comenzó ya que el Su-Man Hsu me masajea a quien se puede ver en la película porque ella era nuestra directora de ensayo. Ella hace muchas cosas diferentes y una de ellas son los masajes Shiatsu. Así que estaba filmando en Londres y ella me estaba masajeando y fue muy doloroso. Y mientras plantaba su codo en mi espalda, dijo: «¿Quieres bailar?» Y de la nada, dije: «Sí». Y así me invitó a ver el show de Akram Khan en el momento en que su esposo, Farooq Chaudhry, estaba produciendo. Entonces vi el espectáculo y lo encontré fascinante. Y al final, me hicieron conocer a Akram, y dijeron: «¿Quieres improvisar durante dos o tres días, vea si pueden hacer algo juntos?» Y hicimos eso. Y dijimos: «disfrutamos de la compañía del otro. Y fue una buena experiencia». Entonces dijimos: «Está bien, veamos dentro de dos años», porque estaba de gira y yo estaba disparando. Y finalmente nos metimos en el mundo del otro. Y fue fascinante, pero al mismo tiempo, muy difícil porque entrar en el oficio de otra persona. Se necesita coraje. Hay momentos en los que estás totalmente perdido y tu cuerpo no está listo para comenzar. Para Akram, era más emocionalmente, donde no estaba listo para ir allí. Así que es como estar en el borde de un acantilado y ver un gran vacío frente a ti y detrás de ti. Y solo tienes que saltar y hacerlo regularmente porque ser constante realmente hace realidad el oficio y la posibilidad.

Y funcionó bien desde que realizó una gira ‘In-I en movimiento‘ en 100 ciudades! ¿En qué momento decidiste filmar el programa?

Sí, estábamos de gira y fuimos a muchos continentes diferentes durante muchos meses. Después de eso llegamos a la ciudad de Nueva York y bailamos en el Teatro Bam. Y Robin Redford vino a mi camerino, y él me dijo: «Tienes que filmar esta pieza». Y él era tan intenso y apasionado que dije: «Sí, estaba pensando en eso».

Pero solo tuvimos una gira de un mes más, pensé: «¿Cómo voy a manejar esto? ¡Tengo que hacer que suceda!» Y no tenía producción, ni idea de cómo manejarla y si iba a poder armarla algún día. Y resulta que mi hermana había venido a la sala de ensayos y le pregunté si podía filmar siete espectáculos en diferentes ángulos, ¡y lo hizo!

¿Cómo financias este debut como director?

Tuve una inversionista noruega, Ola Strøm, que vino a mí con su compañero, Solène Léger, y me preguntaron si tenía un proyecto que me gustaría hacer porque querían apoyarme. Y dije: «Bueno, tengo esto en mi cajón, y estoy soñando que algún día me tomaré el tiempo para hacerlo». Y desde la reunión en Cannes, tardó dos años porque la digitalización de las cintas ya era una gran cosa. Y cuando estábamos ensayando, pondríamos algo de música diferente para ver a dónde nos iba a llevar, y obtener los derechos de esas canciones también era mucho trabajo. ¡También tuvimos 170 horas de metraje!

¿Sentiste renunciar a esta película en algún momento?

Bueno, a veces estaba muy feliz con algo, y en otros momentos estaba desesperado porque sentí: «Esto es una mierda. Esto no va a ninguna parte». Hubo días malos y buenos días. Entonces tomó un tiempo. Comencé a trabajar con un editor, y luego el segundo llegó después. Y luego el asistente del editor al final me ayudó porque todavía estaba trabajando al principio. El primer corte fue de nueve horas. Y a partir de ahí, dije: «Está bien, ¿cómo voy a manejar esto?» Tuve que cortar e hacer fotos de cada escena. Me ayudó porque podría visualizar la película. Antes, se sentía abstracto y la visualización de las escenas realmente fue clave para mí.

¿Qué tan transformadora fue la experiencia de crear esta actuación de baile en su vida y carrera?

Creo que después de esta experiencia, diría que estaba menos asustado de correr riesgos. Realmente me llevó al borde del miedo. Todas las noches pensaba que no iba a sobrevivir a este espectáculo porque era muy exigente física y emocionalmente. Eran ambos. Por lo general, como actores, a veces puedes hacer cosas físicas, pero la combinación de ambos es muy rara. Y en este programa creamos, fueron ambos. Y sentí que no iba a sobrevivir, de verdad. Ese era el sentimiento todas las noches.

Terminaste no solo co-creando la coreografía, sino también escribiendo la mayor parte del diálogo/monólogo que está políticamente cargado.

Bueno, no creo que haya sido racionalizado. Creo que vino de mi vida en ese momento, y probablemente estaba un poco de antemano desde mi tiempo. Cuando era niña, me enamoré de un hombre mientras miraba «Casanova». Era un chico sentado frente a mí al que ni siquiera podía ver. Pero luego me llevó en un viaje de querer tenerlo. Y entonces comenzamos la historia como esta. Es un tema divertido saber que ahora estamos en el mundo #MeToo, que en realidad era la joven que era la que estaba iniciando esta necesidad de amor. Y así, desde ese punto, desarrollamos la historia. Entonces mi personaje en el programa se rompe cuando es atacada por el hombre que quiere estrangularla. Sucedió en mi vida también. Así que estábamos pasando por temas muy personales de los que se habla ahora.

Akram Khan, también, habla sobre sus propios traumas en ‘In-i in Motion’.

Sí, él también está hablando de la profunda traición que sentía cuando era niño, y vemos en el programa que su padre estaba presenciando todo esto y probablemente lo arregló. No quería mantenerlo en el programa porque su padre todavía estaba vivo en ese momento y probablemente no quería exponerlo. Pero aún así, muestra a un niño pequeño que está en un entorno musulmán y que ha sido traicionado y tratado horriblemente. Se unió todo mientras lo estábamos haciendo. No creo que Akram quisiera tener un programa sobre una relación. No creo que fuera realmente su propósito. Pero verme con esta necesidad de comprender de qué se trataba mi vida en ese momento, lo hizo aceptarla.

¿Quieres dirigir una otra película ya que te gusta participar en el proceso creativo?

Por supuesto. Al mismo tiempo, no puedo planificar mi vida. La vida es más misteriosa que eso. Y me encanta que el hecho de que pude encontrar estos dos años en mi vida. E hice una obra de teatro y una película, pero logré concentrarme en eso. Se sintió genuino. Pero al mismo tiempo que un actor, estás en medio de la creación y te creas en cierto modo.

Pero como actor, dependes del deseo de un cineasta. No tienes tanto control, ¿verdad?

Realmente es 50/50 cuando estamos en el set y en realidad he escuchado directores que odian el tiempo de disparo porque de alguna manera el actor tiene más poder que ellos, ya que encarnan lo que escribieron, y dependen de su sensibilidad, de su comprensión, inteligencia, emociones … para que la co-dependencia sea muy fuerte. Después de eso, en la sala de edición, es otra historia. Pero si el actor no está contento con la edición, él puede decir: «Jódete. No voy a dar la vuelta al mundo y hacer la promoción». ¿Ves lo que estoy diciendo? Entonces, definitivamente hay una codependencia, definitivamente.

Sirviste en el jurado de Berlín hace unos años y le diste el oso dorado al cineasta israelí Nadav Lapid por «sinónimo». En este momento está preocupado por las presiones del gobierno israelí en artistas. que se están volviendo cada vez más aislados.

Está en la historia del cine, cuando ves a Eisenstein, que no pudo terminar su última película porque estaba en manos de Stalin. Y es parte de lo que es ser un artista es ser resistente. Y cuando tienes resistencia, significa que una sociedad es saludable. Significa que no todos piensan de la misma manera. No todos van en las mismas reglas. Tienes que ser independiente en la forma en que te sientes y pensando. Y se unen mutuamente para ser diferentes. Creo que es una acción muy necesaria estar pensando, estar cuestionando el status quo. Los artistas no se establecen, sino para ser quienes son.

Nadav Lapid, como otros artistas israelíes, también les preocupa el llamado al boicot y cómo puede desechar sus posibilidades de volver a los festivales.

Nadav es un artista tan fuerte. No creo que deba preocuparse demasiado. Es un director increíble, y tiene su propio punto de vista, y también lo necesitamos. Pero no creo que sea rechazado. Creo que en Cannes hubo problemas, y realmente no entré en eso porque no era mi lugar. Y, por supuesto, estaba frustrado por no competir. Pero también debes ser paciente cuando tienes como director. Realmente tienes que seguir tu camino y lo que sientes, lo que piensas, y hazlo. Y tal vez haga una película más pequeña que sea menos costosa, ¿quién sabe? Pero él tiene tanto talento. Es bastante increíble. Estoy fascinado su talento. Me pidió este verano que escribiera un pequeño prefacio para su libro que aparece, así que vi todas sus películas, y puedo confirmar que tiene mucho talento.

Y este año, su jurado de Cannes le dio la Palma de Oro a Jafar Panahi, quien es preseleccionado para representar a Francia en los Oscar (La entrevista se realizó antes de que Panahi fuera elegida como la presentación oficial de francés)?

Es maravilloso. Debería estar en la lista iraní, pero si es la lista de francés, vamos a por ello.

Desafortunadamente, no puede estar en la lista iraní.

¡Un día tal vez!